Больше никаких слухов: Лобода показала все в новом клипе

Новое видео стало невероятно популярным. Его посмотрели больше миллиона раз всего за несколько часов.

Пользователи оставили свыше двух тысяч комментариев. Поклонники Лободы были восхищены ярким клипом. "Превосходно!﻿" – гласит текст самого популярного высказывания под видео.