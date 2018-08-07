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Больше никаких слухов: Лобода показала все в новом клипе

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Светлана Лобода

ФОТО: Скриншот с Instagram

Знаменитая певица Светлана Лобода представила клип на песню SuperSTAR. Ролик прочно закрепился в трендах YouTube.

Новое видео стало невероятно популярным. Его посмотрели больше миллиона раз всего за несколько часов.

Пользователи оставили свыше двух тысяч комментариев. Поклонники Лободы были восхищены ярким клипом. "Превосходно!﻿" – гласит текст самого популярного высказывания под видео.

Композиция SuperSTAR (в переводе с английского – суперзвезда – Прим.ред.) – один из последних хитов Лободы. По своей популярности она не уступает скандальной песне Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

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