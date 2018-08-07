Очень удачно решатся многие финансовые вопросы! Гороскоп на 7 августа

Очень высока вероятность романтических увлечений, начала серьезных отношений. Однако следует помнить, что первое впечатление может быть обманчивым, а потому с новыми знакомыми следует вести себя осторожнее. Удачными будут встречи с давними знакомыми, друзьями юности, а также родственниками, живущими в других городах, пишет Дворец.

Овен

Овны поглощены собственными заботами и интересами и мало интересуются делами окружающих. Следствием такого подхода может быть разлад и на работе, и в семье, причем пустяковыми ссорами дело не ограничивается. Помните, что вы только выиграете, если измените свое поведение – целей, стоящих перед вами, будет гораздо легче достичь, если найти надежных союзников.

А вот с любимым человеком вы наверняка поладите: вам простят маленькие слабости и ошибки недавнего прошлого. Это подходящий день для принятия решений, касающихся отдаленного будущего. Не стоит опасаться того, что не все мечты сбудутся – дайте волю своей фантазии, и вы поймете, что невозможного для вас нет.

Телец

Тельцы прекрасно справляются с любой поставленной задачей, легко обзаводятся полезными связями и преодолевают профессиональные преграды. Вообще, день обещает быть очень удачным для представителей данного знака; единственное, от чего звезды настоятельно рекомендуют отказаться – это утомительные светские развлечения, затягивающиеся допоздна мероприятия.

Надо отметить, что Тельцы сегодня не особенно настроены веселиться: их отличает от представителей других знаков Зодиака не только обычный рационализм, но и неугасимая жажда полезной деятельности. Именно поэтому день будет не только насыщенным событиями, но и плодотворным.

Близнецы

Близнецы сегодня не особенно везучи и очень уязвимы: любая, даже совершенно пустяковая, неудача может надолго выбить их из колеи. Старайтесь держать свое настроение под контролем, но все же не будьте слишком суровы к себе – погрустить порой тоже полезно. Последнее особенно актуально для творческих натур: сегодня они черпают вдохновение в своих истинных и вымышленных страданиях, причем некоторые создают подлинные шедевры.

Увы, отношения с любимым человеком нельзя назвать безоблачными: накопившееся за последнее время взаимное недовольство спровоцирует град упреков и обид. Старайтесь уклониться от выяснения отношений, и уж тем более не принимать в этот день важных решений, касающихся общего будущего.

Рак

Хотя порой негативные тенденции настойчиво напоминают о себе, Раки сохраняют позитивный настрой и завидный оптимизм. Именно поэтому жизнь их медленно, но верно меняется к лучшему. На молниеносные победы сегодня едва ли можно рассчитывать, но это не должно помешать вам двигаться в избранном направлении и искать новые пути к цели.