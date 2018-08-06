Рожденные стать звездой: самые успешные знаки Зодиака

Каждый знак Зодиака обладает своими скрытыми талантами, которые можно развить и стать успешным человеком. Но при этом большое значение имеет удача, которая помогает на пути к мечте. Астролог, психолог и парапсихолог Сергей Ланг составил рейтинг знаков Зодиака, которым чаще остальных улыбается удача, пишет СтарХит.
12 МЕСТО – ВЕСЫ
Весы редко притягивают удачу, и эта способность есть лишь у избранных. Но те, кто родился под счастливой звездой, становятся очень успешными и знаменитыми. Весы могут быть хорошими продюсерами и актерами. Анне Хилькевич удалось поймать удачу за хвост – она стала популярной благодаря сериалу «Универ». Теперь артистка всеми силами пытается удержать свою славу – откровенно говорит с поклонниками на интересующие их темы, а, учитывая, что она скоро станет мамой во второй раз, вопросов у фанатов очень много.
11 МЕСТО – ВОДОЛЕЙ
У Водолеев сильный характер, и им везет в спортивных состязаниях. Удача им улыбается нечасто, но используют ее они на все 100%. Марат Сафин начал заниматься большим теннисом с шести лет. Несмотря на то, что его несколько раз не принимали в академию, он сумел достичь успеха и добиться признания. В итоге он на протяжении некоторого времени носил звание первой ракетки мира.
10 МЕСТО – РЫБЫ
Рыбам бывает сложно найти себя, но как только они понимают, чем хотят заниматься, их будет ждать успех. Из них получаются хорошие спортсмены и танцоры. Олимпийский чемпион 2002 году по фигурному катанию Алексей Ягудин благодарен маме за то, что именно она заметила его способности к спорту. В итоге свою первую важную награду, золотую медаль на чемпионате мира, он получил в 16 лет. Сейчас он принимает активное участие в различных проектах, таких как «Ледниковый период», где выступает в качестве ведущего.
9 МЕСТО – РАК
Раки – творческие личности, им нравится журналистика, из них могут получиться писатели и телеведущие. Ракам везет редко, но по-крупному. Борис Корчевников получил два высших образования - актерское и журналистское. Он снимался в некоторых картинах, но последнее время его жизнь посвящена телевидению – Борис возглавляет канал «Спас», а также ведует ток-шоу «Судьба человека».
8 МЕСТО – СКОРПИОН
Скорпионы обладают хорошим слухом, из них часто получаются прекрасные музыканты и певцы. Главное, что Скорпиону дается это очень легко. Юлия Ковальчук начинала свою карьеру в составе группы «Блестящие», однако спустя пару лет решила посвятить себя сольной карьере.
7 МЕСТО – БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы – мастера перевоплощений, поэтому мир театра и кино можно считать их стихией. Рожденным под этим знаком Зодиака везет на то, чтобы стать известными. Анджелина Джоли считалась одной из самых красивых актрис Голливуда – артистке доставалось большое количество главных ролей. Сейчас она продолжает сниматься, а также активно заниматься благотворительностью.
6 МЕСТО – ТЕЛЕЦ
Тельцы могут проявлять себя во многих сферах, связанных с искусством. Удача и упорство помогает им обрести известность. Федор Бондарчук за свою творческую карьеру успел снять множество фильмов, которые пользовались успехом не только у зрителей, но и заслуживали высокой оценки у критиков. Его картины «9 рота» и «Обитаемый остров» в разное время выдвигались на премию Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
5 МЕСТО – СТРЕЛЕЦ
Стрелец обладаем характером спортсмена. Поэтому ему необходимы постоянные соревнования, в которых он с легкостью побеждает. Эмин Агаларов старается развивать свой бизнес в разных направлениях. Когда он увлекся музыкой, то стал финансировать проекты, связанные с этой сферой. В итоге он построил концертный зал, который считается одним из лучших в Москве, учредил музыкальную премию, телеканал и организовывает большие фестивали.
4 МЕСТО – КОЗЕРОГ
Козероги талантливы, их главное увлечение – телевидение. Из них получаются отличные ведущие. Если Козерог обрел славу, то он не потеряет ее никогда. Ольга Бузова стала ведущей проекта «ДОМ-2» в 2008-м году. На протяжении 10 лет она ведет реалити-шоу, но и давно выходит за пределы своей сферы – у нее собственный бизнес в разных сферах.
3 МЕСТО – ДЕВА
Девы любят петь, и в этом им нет равных. Известность дается легко: они по праву заслуживают свое место. Земфира стала одной из самых популярных артисток еще в начале 2000-х. Ее считают легендарной певицей, о славе которой мечтают многие.
2 МЕСТО – ОВЕН
Овен любит сцену, не важно – театр или музыку, им главное быть в центре внимания. Представители этого знака Зодиака обладают огромной удачей и купаются в любви поклонников и поклонниц. Алла Пугачева до сих пор пользуется невероятной популярностью. Несмотря на то, что артистка нечасто выходит на сцену, каждое ее появление вызывает ажиотаж и интерес публики.
1 МЕСТО – ЛЕВ
Лев талантлив во всем. Представителям этого знака важно, чтобы их любили и говорили. Рожденные под этим знаком обладают самой большой удачей и действительно рождаются под счастливой звездой. Не так давно Тимати обвинили в том, что он вместе с Егором Кридом устроил огромную пробку в центре Москвы. Тогда рэпер открывал салон красоты, а потому решил устроить импровизированное шоу, выступив на крыше внедорожника. Несмотря на то, что ему присудили выплатить 20 тысяч рублей, вероятно, это ничуть не огорчило исполнителя, ведь на протяжении некоторого времени к нему было приковано всеобщее внимание.