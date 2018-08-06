Рожденные стать звездой: самые успешные знаки Зодиака

12 МЕСТО – ВЕСЫ

Анна Хилькевич. ФОТО: Скриншот с Instagram

Весы редко притягивают удачу, и эта способность есть лишь у избранных. Но те, кто родился под счастливой звездой, становятся очень успешными и знаменитыми. Весы могут быть хорошими продюсерами и актерами. Анне Хилькевич удалось поймать удачу за хвост – она стала популярной благодаря сериалу «Универ». Теперь артистка всеми силами пытается удержать свою славу – откровенно говорит с поклонниками на интересующие их темы, а, учитывая, что она скоро станет мамой во второй раз, вопросов у фанатов очень много.

11 МЕСТО – ВОДОЛЕЙ

Марат Сафин. ФОТО: Anton Denisov/Sputnik

У Водолеев сильный характер, и им везет в спортивных состязаниях. Удача им улыбается нечасто, но используют ее они на все 100%. Марат Сафин начал заниматься большим теннисом с шести лет. Несмотря на то, что его несколько раз не принимали в академию, он сумел достичь успеха и добиться признания. В итоге он на протяжении некоторого времени носил звание первой ракетки мира.

10 МЕСТО – РЫБЫ

Алексей Ягудин. ФОТО: Shamukov Ruslan/ITAR-TASS

Рыбам бывает сложно найти себя, но как только они понимают, чем хотят заниматься, их будет ждать успех. Из них получаются хорошие спортсмены и танцоры. Олимпийский чемпион 2002 году по фигурному катанию Алексей Ягудин благодарен маме за то, что именно она заметила его способности к спорту. В итоге свою первую важную награду, золотую медаль на чемпионате мира, он получил в 16 лет. Сейчас он принимает активное участие в различных проектах, таких как «Ледниковый период», где выступает в качестве ведущего.

9 МЕСТО – РАК

Борис Корчевников ФОТО: Скриншот видео Youtube

Раки – творческие личности, им нравится журналистика, из них могут получиться писатели и телеведущие. Ракам везет редко, но по-крупному. Борис Корчевников получил два высших образования - актерское и журналистское. Он снимался в некоторых картинах, но последнее время его жизнь посвящена телевидению – Борис возглавляет канал «Спас», а также ведует ток-шоу «Судьба человека».

8 МЕСТО – СКОРПИОН

Юлия Ковальчук. ФОТО: Vitaliy Belousov/Sputnik

Скорпионы обладают хорошим слухом, из них часто получаются прекрасные музыканты и певцы. Главное, что Скорпиону дается это очень легко. Юлия Ковальчук начинала свою карьеру в составе группы «Блестящие», однако спустя пару лет решила посвятить себя сольной карьере.

7 МЕСТО – БЛИЗНЕЦЫ

Анджелина Джоли. ФОТО: Sipa USA/Sthanlee Mirador/Sipa USA

Близнецы – мастера перевоплощений, поэтому мир театра и кино можно считать их стихией. Рожденным под этим знаком Зодиака везет на то, чтобы стать известными. Анджелина Джоли считалась одной из самых красивых актрис Голливуда – артистке доставалось большое количество главных ролей. Сейчас она продолжает сниматься, а также активно заниматься благотворительностью.

6 МЕСТО – ТЕЛЕЦ

Федор Бондарчук и Паулина Андреева ФОТО: Scanpix