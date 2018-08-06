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  • Сестра Уильяма и Гарри наплевала на королевскую семью и прошлась по пляжу топлес

Сестра Уильяма и Гарри наплевала на королевскую семью и прошлась по пляжу топлес

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ФОТО: Vida Press

С появлением Меган Маркл принц Гарри остепенился и больше не делает того, что позволял себе раньше. Теперь вместо него за дело взялась двоюродная сестра, пишет Лайф.

Для женской половины королевской семьи существует ряд строгих правил, которые просто непозволительно нарушать. Это касается не только поведения, но даже определенного цвета лака. Что уж там про одежду говорить. Но вот почему-то двоюродная сестра принца Гарри, дочь графа Сент-Эндрюса Амелия Виндзор с этими правилами не считается.

ФОТО: Vida Press

22-летнюю девушку сняли на Ибице. Она спокойно прогуливалась по пляжу топлес, никого не стесняясь.

ФОТО: Vida Press

Амелия купалась, загорала, читала и ела полуобнаженной. Официант, кажется, даже немного смутился.

ФОТО: Vida Press

В компании с ней находилась 25-летней сестра Марина Шарлотта. Но, судя по всему, старшая королевская особа вела себя более скромно.

ФОТО: Vida Press

На некоторых фото у 22-летней девушки отчетливо виден округлившийся живот, но эти слухи Амелия не комментирует. Да и вряд ли бы она расхаживала голышом, если бы действительно была беременна.

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