Сестра Уильяма и Гарри наплевала на королевскую семью и прошлась по пляжу топлес

Для женской половины королевской семьи существует ряд строгих правил, которые просто непозволительно нарушать. Это касается не только поведения, но даже определенного цвета лака. Что уж там про одежду говорить. Но вот почему-то двоюродная сестра принца Гарри, дочь графа Сент-Эндрюса Амелия Виндзор с этими правилами не считается.

ФОТО: Vida Press

22-летнюю девушку сняли на Ибице. Она спокойно прогуливалась по пляжу топлес, никого не стесняясь.

ФОТО: Vida Press

Амелия купалась, загорала, читала и ела полуобнаженной. Официант, кажется, даже немного смутился.

ФОТО: Vida Press

В компании с ней находилась 25-летней сестра Марина Шарлотта. Но, судя по всему, старшая королевская особа вела себя более скромно.

ФОТО: Vida Press