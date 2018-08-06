Гагарина высказалась о своем позоре на сцене

Полина Гагарина выступила на празднике в честь дня рождения города Омска – ему исполнилось 302 года. Не обошлось без конфуза. Певица забыла слова своей песни "Спектакль окончен". Однако артистка с честью вышла из положения. Она рассмеялась, а один танцор из коллектива, выступающего с Полиной, стал ей активно подсказывать слова. Она даже сунула ему микрофон под нос, однако тот отказался в него петь.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Полина выложила видео своего провала и в подписи поблагодарила за поддержку. "Омск, вы навсегда в моем сердце! А вы знаете, что такое забыть слова собственной песни на эмоциях? И какая волна положительных эмоций накрывает, когда вся площадь поет песню за тебя? Я вчера купалась в вашей энергии и получила невероятный заряд! Омичи, спасибо за ваши светлые улыбки, несмолкаемые овации и тепло сердец! Я к вам обязательно вернусь!" – написала Гагарина.