Скончался российский актер театра и кино

На 57-ом году жизни не стало талантливого артиста Виктора Черненко, сыгравшего в «Чемпионе», «Астеническом синдроме» и других фильмах. О смерти актера сообщила его коллега по театру и кино Мария Берсенева. Причины внезапной кончины Черненко не уточняются, пишет СтарХит.
На днях не стало российского актера Виктора Черненко. Он играл на подмостках Николаевского драматического театра, Московского независимого театра. Изредка снимался в кино и сериалах, где ему, в основном, доставались эпизодические роли. Но, несмотря на это, персонажи Черненко были яркими и запоминающимися. 19 июля артисту исполнилось 56 лет.
Пока неизвестна причина смерти, также уточняется дата и место похорон актера. О кончине Виктора Александровича общественности сообщила его коллега Мария Берсенева, запомнившаяся многим по роли в сериале «Маргоша».
«Ушел на небо мой коллега Виктор Черненко... Мой первый «Каренин»… Мой лучший «Каренин»! Мой непревзойденный Воланд… Замечательный человек и талантливейший актер.. Горе ужасное... Потеря невосполнимая… Мы любим тебя, Витенька! Наш Виктор Саныч дорогой! Пусть земля тебе будет пухом и царствие тебе небесное, бесценный ты наш человечище… Прости нас за все! Браво, актер Виктор Черненко!» — написала Берсенева в своем микроблоге.
На счету у Виктора Черненка роли в театральных постановках «Анна Каренина», «Мастер и Маргарита», также его можно увидеть в кинопроектах «Чемпион», «Астенический синдром», «Перемена участи», «Звездочет», «Среди серых камней» и других. Последние годы Виктор Александрович служил театру, с 2008-го не снимался в кино. В данное время близкие Черненко принимают соболезнования от коллег, а также поклонников творчества актера.
Напомним, Виктор Черненко окончил Днепропетровское театральное училище в 1987 году. После его окончания работал на телевидении. С 1997 года актер проживал в украинском городе Николаев.