Скончался российский актер театра и кино

На днях не стало российского актера Виктора Черненко. Он играл на подмостках Николаевского драматического театра, Московского независимого театра. Изредка снимался в кино и сериалах, где ему, в основном, доставались эпизодические роли. Но, несмотря на это, персонажи Черненко были яркими и запоминающимися. 19 июля артисту исполнилось 56 лет.

Пока неизвестна причина смерти, также уточняется дата и место похорон актера. О кончине Виктора Александровича общественности сообщила его коллега Мария Берсенева, запомнившаяся многим по роли в сериале «Маргоша».

«Ушел на небо мой коллега Виктор Черненко... Мой первый «Каренин»… Мой лучший «Каренин»! Мой непревзойденный Воланд… Замечательный человек и талантливейший актер.. Горе ужасное... Потеря невосполнимая… Мы любим тебя, Витенька! Наш Виктор Саныч дорогой! Пусть земля тебе будет пухом и царствие тебе небесное, бесценный ты наш человечище… Прости нас за все! Браво, актер Виктор Черненко!» — написала Берсенева в своем микроблоге.

A post shared by Maria Berseneva (@berseneza) on Aug 5, 2018 at 6:25am PDT

На счету у Виктора Черненка роли в театральных постановках «Анна Каренина», «Мастер и Маргарита», также его можно увидеть в кинопроектах «Чемпион», «Астенический синдром», «Перемена участи», «Звездочет», «Среди серых камней» и других. Последние годы Виктор Александрович служил театру, с 2008-го не снимался в кино. В данное время близкие Черненко принимают соболезнования от коллег, а также поклонников творчества актера.