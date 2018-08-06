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  • «Как противно рушить семью!» отец Ани Лорак вмешался в скандал с изменой

«Как противно рушить семью!» отец Ани Лорак вмешался в скандал с изменой

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Ани Лорак с мужем.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Отец Ани Лорак прокомментировал слухи об измене ее мужа и возможном разводе певицы. Мужчина заявил, что эта информация не соответствует действительности, пишут Дни.ру.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу в браке с 2009 года. Они поженились после четырех лет романа. В 2011 году Лорак родила дочь Софию. Певица и турецкий бизнесмен производили впечатление одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.

Однако недавно в Сети появилось видео, на котором Мурата запечатлели в одном из киевских караоке-клубов в компании некой брюнетки. Муж Ани Лорак обнимал девушку и даже поглаживал ее по внутренней стороне бедра.

Позже появилась информация о том, что Мурат давно знаком с этой женщиной – даже снял для нее квартиру и оплатил несколько пластических операций. Разразился жуткий скандал. И пока Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) хранит упорное молчание по поводу этой ситуации, высказался ее отец Мирослав Куек.

 

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"Все у них с Муратом нормально, они вместе. Не понимаю, зачем так преувеличивать. Как противно рушить семью!" – цитирует отца Ани Лорак StarHit. Не стали молчать и сотрудники заведения, принадлежащего бизнесмену Мурату. Они сообщили, что не раз видели супруга артистки с разными людьми, предположительно – друзьями, но не с женщинами.

Диджей по имени Андрей сообщил: "Мы здесь всегда видим Мурата либо одного, либо в компании друзей. У Ани, наверное, другие представления об отдыхе. Знакомы мы давно. Он порядочный, любит свою семью. Но не отрицаю, что каждый мужчина может попасть в такую ситуацию, если перед ним будет назойливо вертеться дама. Такова наша натура".

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