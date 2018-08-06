Это был несчастный случай: близкие Зомби-боя раскрыли детали его смерти

Балкон, с которого он упал на третьем этаже, был очень опасным. Всего три недели назад я сидел там с ним с сигарой. На балконе были очень маленькие перила, похожие на те, которые предназначены для пожарных», – передает слова продюсера Zombie Boy Карима Ледук издание People.

Он добавил, что Рик Дженест любил курить сигары, сидя на перилах балкона. Продюсер предположил, что актер мог сидеть так же, как и при их недавней встрече: спиной к улице. Поэтому по неосторожности Zombie Boy мог упасть с третьего этажа и получить травмы, несовместимые с жизнью.

People также известно, что в день смерти Дженест был в компании своей девушки, имя которой пока не разглашается. По ее словам, мужчина не употреблял в этот день алкоголь, а перед падением ушел курить на балкон. Когда Рик не вернулся в комнату и не откликнулся на ее вопрос, она решила проверить, все ли в порядке. Тело актера девушка нашла во дворе дома, после чего сразу же вызвала полицию и медиков. Она заверила, что это точно не самоубийство, потому что Рик Дженест был в хорошем настроении и рассказывал ей о запланированных съемках.