Вся в мать! 18-летняя дочь Татьяны Навки ослепила своей красотой в купальнике

Пляжные фото юной Алексии никогда не оставляют подписчиков равнодушными, особенно в летний период. "Да ты просто космос!", "Какая куколка", "Принцесса", "Русалочка", – засыпали Жулину комплиментами в комментариях к посту.

Стоит отметить, что Саша привлекает к себе внимание не только славно внешностью. Девушка также преуспела на музыкальной сцене под псевдонимом Алексия.

A post shared by Саша Жулина (@sashazhulina) on Jul 25, 2018 at 12:11pm PDT

Жулина не пошла по стопам родителей-спортсменов, а решила найти себя в качестве артистки. Примечательно, что ее композиция "Я буду танцевать" попала в ротацию "Русского радио".

Более того, немалой популярностью пользуются и другие хиты певицы. Клипы на композиции "Мною дышишь" и "Влюбилась". собрали внушительное количество просмотров в Сети.

A post shared by Саша Жулина (@sashazhulina) on Jul 26, 2018 at 8:41am PDT

Помимо этого, Александра успела попробовать себя и в качестве модели. Три года назад она участвовала в показе коллекции бренда Bella Potemkina.

В данный момент Саша учится в New York Film Academy. В свое время в этом заведении отметились и другие звездные дети, родителями которых числятся Аль Пачино, Пирс Броснан многие другие.

A post shared by Саша Жулина (@sashazhulina) on Jul 27, 2018 at 8:45am PDT