Вся в мать! 18-летняя дочь Татьяны Навки ослепила своей красотой в купальнике

18-летняя Александра Жулина, дочь фигуристов Татьяны Навки и Александра Жулина, сейчас отдыхает в Италии. Снимки, которые девушка публикует в своем Instagram, вызывают у фолловеров неподдельный восторг.
Пляжные фото юной Алексии никогда не оставляют подписчиков равнодушными, особенно в летний период. "Да ты просто космос!", "Какая куколка", "Принцесса", "Русалочка", – засыпали Жулину комплиментами в комментариях к посту.
Стоит отметить, что Саша привлекает к себе внимание не только славно внешностью. Девушка также преуспела на музыкальной сцене под псевдонимом Алексия.
Жулина не пошла по стопам родителей-спортсменов, а решила найти себя в качестве артистки. Примечательно, что ее композиция "Я буду танцевать" попала в ротацию "Русского радио".
Более того, немалой популярностью пользуются и другие хиты певицы. Клипы на композиции "Мною дышишь" и "Влюбилась". собрали внушительное количество просмотров в Сети.
Помимо этого, Александра успела попробовать себя и в качестве модели. Три года назад она участвовала в показе коллекции бренда Bella Potemkina.
В данный момент Саша учится в New York Film Academy. В свое время в этом заведении отметились и другие звездные дети, родителями которых числятся Аль Пачино, Пирс Броснан многие другие.
Несмотря на то, что родители Жулиной давно не живут вместе, она не забывает навещать отца. Более того, девушка охотно общается с его новой избранницей.