Фото: Меган Маркл оконфузилась на публике, засветив нижнее белье

Конфуз случился в день рождения актрисы. Своим праздником Меган пожертвовала ради свадьбы друзей Чарли Ван Штраубензи и Дейзи Дженкс.

Но уж лучше б Маркл закатила частную вечеринку в честь 37-летия. Дело в том, что для званного приема герцогиня выбрала строгое черно-белое платье, верх которого похож на рубашку. Эта рубашка и подпортила нервы красавице-актрисе, передает Дни.ру.

ФОТО: KGC-320/441/471 / LVT/GoffPhotos.com

Наряд, безусловно, очень шел жене принца Гарри и подчеркивал ее стройную фигуру. Дополняла образ элегантная черная шляпка. Почти все время пуговицы платья Меган были застегнуты практически до конца. Однако в какой-то монет произошел казус, и полы разъединились. В этот момент мир увидел эротичное кружевное белье герцогини Сассекской. Фотожурналисты с удовольствием запечатлели очередной позор нового члена королевской семьи.