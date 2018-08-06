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  • Фото: Меган Маркл оконфузилась на публике, засветив нижнее белье

Фото: Меган Маркл оконфузилась на публике, засветив нижнее белье

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Новоиспеченная герцогиня Сассекская снова села в лужа. На этот раз Меган Маркл пришла на светское мероприятие и забыла прикрыть нижнее белье.

Конфуз случился в день рождения актрисы. Своим праздником Меган пожертвовала ради свадьбы друзей Чарли Ван Штраубензи и Дейзи Дженкс.

Но уж лучше б Маркл закатила частную вечеринку в честь 37-летия. Дело в том, что для званного приема герцогиня выбрала строгое черно-белое платье, верх которого похож на рубашку. Эта рубашка и подпортила нервы красавице-актрисе, передает Дни.ру.

ФОТО: KGC-320/441/471 / LVT/GoffPhotos.com

Наряд, безусловно, очень шел жене принца Гарри и подчеркивал ее стройную фигуру. Дополняла образ элегантная черная шляпка. Почти все время пуговицы платья Меган были застегнуты практически до конца. Однако в какой-то монет произошел казус, и полы разъединились. В этот момент мир увидел эротичное кружевное белье герцогини Сассекской. Фотожурналисты с удовольствием запечатлели очередной позор нового члена королевской семьи.

Отметим, что сама Маркл не стала устраивать сцен, она мило улыбнулась и просто застегнула непослушную пуговицу. Принц Гарри также делал вид, что ничего не произошло. Зато народ Британии негодует. Люди заявили, что поведение Меган возмутительно. "Это уже слишком", – пишут хейтеры в Сети.

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