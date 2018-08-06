Осторожней выбирайте слова! Гороскоп на 6 августа

День обещает принести массу сюрпризов, но, увы, среди них будут и неприятные. Следует помнить, что позитивные тенденции наиболее сильно будут проявляться до полудня – именно это время следует посвятить наиболее важным делам. Даже самые надежные, проверенные временем деловые союзы проходят испытание на прочность; столкновение интересов и характеров может привести к полному разрыву, если один из партнеров не пойдет на уступки, пишет Дворец.
Вероятны трудности и в семейных отношениях, но они не будут столь серьезными, речь идет скорее о мелких недоразумениях. Представители разных поколений легко придут к общему мнению по отвлеченно-философским вопросам, но рискуют погрязнуть в спорах, если решат обсудить практические проблемы. Нежелательно приобретать мебель и предметы интерьера, не посоветовавшись с домочадцами.
Овен
Овны настроены очень легкомысленно, поэтому за серьезные дела представителям данного знака сегодня лучше не браться. К счастью, вы быстро найдете людей, готовых заняться решением ваших проблем; среди добровольных помощников будут как давние союзники, так и новые знакомые, павшие жертвой вашего неотразимого обаяния. Постарайтесь сократить расходы – с желанием швырять деньги на ветер справиться будет довольно трудно, но, если этого не сделать, можно попасть в крайне неприятную ситуацию.
День чрезвычайно хорош с точки зрения любовных отношений, романтических встреч, свиданий. Звезды советуют не пренебрегать посещением развлекательных мероприятий – можно отлично провести время и получить массу приятных впечатлений.
Телец
День связан с преодолением трудностей, решением своих и чужих проблем. Единственная сфера, в которой явно доминируют позитивные тенденции – это финансы; здесь неприятностей можно не опасаться. В остальном же, увы, дела идут не столь хорошо, будьте готовы приложить усилия для достижения цели, много и упорно работать, идти на уступки деловым партнерам и близким людям.
День будет очень напряженным, и к исходу его вас настигнут эмоциональная и физическая усталость. Избежать переутомления поможет точное следование заранее составленному графику, но соблазн бросить все дела порой будет столь силен, что не все Тельцы смогут ему противостоять.
Близнецы
С деловой точки зрения день не слишком удачен, поскольку связан с получением неприятных известий и появлением в вашем окружении весьма недоброжелательно настроенных людей. К тому же весьма вероятны значительные незапланированные расходы, которые нанесут серьезный удар по вашему бюджету. К счастью, у вас достаточно верных друзей и надежных союзников, на поддержку которых можно рассчитывать – просить их о помощи дважды не придется.
Очень хорош день для развлечений и отдыха, визитов к друзьям, приема гостей, посещения светских мероприятий, а также разнообразных конференций, семинаров и презентаций. Влюбленным не придется жаловаться на судьбу – события этого дня будут их только радовать.
Рак
Раков ожидает весьма приятный день. Единственное, от чего звезды советуют воздержаться, это далекие поездки – они могут стать причиной переутомления или даже недомогания. День связан со снижением жизненного тонуса, поэтому стоит поберечь себя от лишних нагрузок. Эмоциональные же потрясения вам сегодня совершенно не угрожают – события развиваются в благоприятном ключе, разочарований можно не опасаться.
Под особенно сильным влиянием позитивных тенденций находится сфера семейных отношений: здесь царят взаимопонимание, любовь и поддержка. Поступки любимого человека могут показаться несколько странными, но вы можете быть уверены, что они продиктованы заботой о вашем благе.
Лев
Замечательный день ожидает Львов. Наступил благоприятный момент для того, чтобы приступить к реализации наиболее амбициозных и смелых планов, объявить войну недоброжелателям и конкурентам, укрепить свой авторитет. Можно обсуждать вопросы, связанные со сменой работы, вступлением в новую должность, открытием собственного дела.
С точки зрения личных отношений день также очень хорош. Львы смогут преодолеть семейные разногласия, достичь взаимопонимания с любимым человеком и, наконец, просто порадоваться тому, сколько хороших, добрых и веселых людей их окружает. Можно завязывать новые знакомства, однако на быстрое развитие романтических отношений рассчитывать не приходится – наберитесь терпения.
Дева
День связан с проблемами в деловых отношениях: старые связи становятся менее прочными, наступает период пересмотра приоритетов. Многие Девы поймут, что связали себя обязательствами, выполнить которые очень трудно. Звезды советуют не торопиться к кардинальными решениями, поскольку ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону.
Удачно для вас решаются вопросы, касающиеся финансов; сделки будут выгодными. Семейные отношения гармоничны, о прежних разногласиях вспоминать не придется. Это хороший день для примирения после ссоры, восстановления прерванных романтических отношений. Нежелательны долгие поездки, в особенности – связанные со сменой климатических поясов.
Весы
Во всем, что касается работы и деловой сферы в целом, Весы могут не опасаться неприятностей: ситуация складывается благоприятная, выигрышная. Действуя решительно, вы сможете одержать верх над недоброжелателями, достичь поставленной цели. Благоприятен день для учебы и творчества, а также занятий спортом.
С деловыми партнерами вы легко найдете общий язык, а вот поладить с любимым человеком будет сложнее. Даже в стабильных парах не исключены разногласия и ссоры, причина которых кроется в нежелании уступать друг другу даже в мелочах. Помните, что негативные тенденции носят временный характер, и проявите терпение – вскоре ситуация улучшится.
Скорпион
День беспокойный, нервный. Скорпионам придется разрываться между профессиональными и личными проблемами – в обеих важных жизненных сферах ситуация складывается не самая благоприятная. Но если в работе вы сталкиваетесь с трудностями понятными и объяснимыми, то в любви вам сегодня просто не везет.
Не стоит начинать борьбу с негативными тенденциями – они почти так же непобедимы, как ветряные мельницы. Лучше ненадолго взять паузу, разобраться со своими переживаниями и чувствами. Очень полезны физические нагрузки: они улучшат настроение, помогут выкинуть мрачные мысли из головы и настроиться на позитивный лад.
Стрелец
День трудный, но продуктивный. Сегодня Стрельцам предстоит решать разнообразные задачи, использовать свои знания и жизненный опыт. Вы непременно найдете выход из сложной ситуации, завоюете доверие коллег и деловых партнеров, а также симпатию небезразличной вам особы. Нельзя только сидеть сложа руки, позволяя событиям идти своим чередом – контроль над ситуацией упускать нельзя!
Подходит день для увеселительных поездок; можно запланировать на этот день небольшие экскурсии или начало серьезного путешествия. Очень благоприятна финансовая картина, возможны значительные денежные поступления.
Козерог
С профессиональной точки зрения день не слишком удачный. Неожиданно открывшаяся информация помешает вам реализовать свои планы, достичь поставленных целей. Помощь союзников заставляет себя ждать, и наиболее серьезные препятствия вам придется преодолевать в одиночку. Будьте готовы к значительным расходам.
Зато в романтических отношениях звезды обещают вам всячески помогать и способствовать. Не упустите благоприятный момент для того, чтобы признаться в своих чувствах, пригласить на свидание симпатичную особу и вообще сделать то, на что долго не могли решиться. Жизненный потенциал высок, вашим запасам энергии можно позавидовать.
Водолей
В этот день произойдет много интересного, вас ожидают необыкновенные события. Благодаря изобретательности и богатой фантазии удастся решить накопившиеся проблемы. Открываются неожиданные таланты, у вас появляются почитатели и союзники, в искренней симпатии которых сомневаться не приходится. Возможны значительные денежные поступления, дорогие подарки.
Скучать Водолеям сегодня не придется – звезды позаботились о досуге представителей данного знака. Поездки обещают быть увлекательными, развлекательные мероприятия, которые вы посетите – веселыми. День подходит для новых знакомств, не исключено романтическое увлечение, которое положит начало серьезным отношениям.
Рыбы
Рыбам придется заниматься решением семейных проблем: отношения с родственниками входят в непростую фазу. Старайтесь сохранять терпение, руководствуйтесь логикой, а не эмоциями. Ваша основная задача сегодня – избежать открытого противостояния, даже если ради этого придется пойти на хитрость.
В остальном же день благоприятен. Работа спорится, профессиональные отношения складываются ровно, серьезные вопросы решаются без особых усилий. Звезды обещают приятные перемены в личной жизни, а также неожиданные встречи, которые вас наверняка порадуют. День подходит для посещения парикмахерской или салона красоты, обновления гардероба.