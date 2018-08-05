Фанаты раскритиковали Волочкову за новое голое фото
5 августа 2018, 15:53
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram новое фото, где вместо одежды на ней только полотенце. Снимок она подписала: "Когда утро светлое, доброе и таинственное". Поклонники, правда, не оценили такой открытости.
Фанаты вторили, что Анастасия уже никого не удивит своими обнажёнными снимками. Припомнили ей и снимки в стиле ню с отдыха.
Впрочем, зачастую на претензии хейтеров, которые критикуют ее за откровенные фото, Волочкова относится с иронией. Так, после череды подколов она даже запустила в "Инстаграме" хештег #шпагатволочковой, где регулярно появляются обновления.