Запомни! Вот чем можно заболеть, если съесть грязный фрукт

Фруктовый салат. Фото иллюстративное. ФОТО: Scanpix

Истина проста — все овощи, фрукты и ягоды перед употреблением нужно тщательно промыть проточной водой. Желательно несколько раз. Перед этим ещё не мешало бы помыть руки антибактериальным мылом.

А вот что с вами может случиться, если вы этого не сделаете.

Отравление

Грязные овощи и фрукты прежде всего "обогащены" вредными микроорганизмами и бактериями. Среди них кишечная палочка и энтерококк. Симптомы отравления: тошнота, рвота, высокая температура.

Вопреки расхожему мнению, отравление — это очень опасное острое заболевание. Интоксикация организма (то есть его заполнение вредными веществами) может привести к нарушению работы сердца, почек и даже к заражению крови. От отравления можно умереть, если вовремя не начать лечение.

Кстати, если фрукт будет не только грязный, но ещё и гнилой, то отравление наступит с гораздо большей вероятностью. Так что (простите за банальность) тухлые продукты даже чистыми есть нельзя.

Инфекция "через рот"

Энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Инфекция попадает в организм человека преимущественно через рот, чаще всего с загрязнёнными продуктами.

На слизистой оболочке верхних дыхательных путей и кишечника вирус размножается, накапливается и вызывает воспаление. Первоначально могут возникнуть боль в горле, кишечная дисфункция, сыпь. Если же вирус успел распространиться по всему организму, то уже пострадают другие органы: почки, печень, сердце и так далее.

— Первые признаки болезни — небольшое повышение температуры (37–38°C), боль и дискомфорт в животе, боль в горле, заложенность носа, — рассказала терапевт Татьяна Прокопьева. — ЭВИ ослабляет наш организм, и поэтому возрастает вероятность подцепить и другие вирусы, которые могут вызвать осложнение.

Если любой из вирусов запустить, то последствия могут быть очень тяжёлыми: пневмония, судороги, отёк мозга и даже менингит (воспаление мозговых оболочек). Смертельный исход энтеровирусного заражения, к счастью, встречается крайне редко.

Гельминтоз

Пожалуй, самое противное. Гельминтоз — это когда в ваш организм проникают гельминты, то есть черви, ещё проще — глисты. Они могут обитать на поверхности овощей и фруктов (или внутри них) в виде личинок или взрослых червей, а потом с радостью переселиться на слизистые оболочки вашего организма, где начнут активно размножаться.

Активность глистов может привести к желтухе, сепсису (заражению крови), проблемам с суставами и нервной системой. И это не считая бесконечной рвоты, диареи и прочих проблем с кишечником. Болеют чаще всего дети, но взрослые тоже под прицелом глистов.

Мышиная лихорадка

Не стоит забывать, что прежде чем фрукты и овощи попадают на прилавки, они транспортируются на пароходах и грузовиках на склады, где потом долго (или не очень) хранятся на складах. На протяжении всего этого путешествия продукты могут окружать мыши, крысы и прочие грызуны. А эти маленькие создания нередко переносят опаснейшие заболевания — от туберкулёза до бешенства. Одно из самых опасных — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

Это острая инфекция, которая поражает кровеносные сосуды, а страдает от этого прежде всего работа почек. Возбудители болезни — так называемые хантавирусы. Они достаточно живучие при разной температуре — даже когда за окном минус. Эти вирусы чаще всего поражают почки, лёгкие и слизистую оболочку (обычно глаз).