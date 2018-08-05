70-летний вдовец каждый день приносит фото жены на их любимый пляж

54-летнему хозяину пиццерии Джорджио Моффе из Гаэты, Италия, посчастливилось стать свидетелем подобной удивительной истории, которая просто потрясла мужчину. И он поделился ею с другими в соцсетях.

Джорджио рассказал, что каждый день на закате он видел одного и того же пожилого мужчину, который приходил на пляж с фотографией и сидел с ней на лавочке. Его это чрезвычайно заинтересовало, и Джорджио решил выяснить, что происходит.

ФОТО: facebook

Старичком оказался 70-летний Джузеппе Джордано. И его история действительно очень печальная, но в то же время очень красивая. Джузеппе рассказал, что это фотография его жены Иды. Она умерла от рака семь лет назад, и он до сих пор не может смириться с утратой. Этот пляж — место, где они часто встречались, когда были молоды. Поэтому каждый день он берет фотографию с собой и смотрит на море. Сам Джорджио Моффа рассказал:

Я был уверен, что за этим стоит великая история любви. Таких, как он, больше не существует. Я полностью понимал его боль и очень переживал за него. Я тоже потерял двух младших братьев и сына <...>, поэтому знал, через что он проходит

Супруги поженились в 1969 году, Иде было 17, а ее возлюбленному — 16. Девушка забеременела, и родители были настроены против этих отношений, но влюблённых это не остановило. Они завели ещё двоих детей и прожили в любви 50 лет — вплоть до трагической смерти. Но любовь не угасла и воспоминания не померкли.