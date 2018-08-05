Фото: после концерта в Эстонии Ольга Бузова увеличила губы?

Стремящаяся к идеальным параметрам Ольга Бузова решила не объявлять о своих новеньких губках, а просто скромно показала свежую фотографию, пишет Дни.ру.

"Я всегда ищу в людях хорошее...плохое они сами покажут. Всем хорошей пятницы. А я домой, набираться сил и выздоравливать", – подписала она снимок, умолчав о сделанной красоте (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 3, 2018 at 2:05pm PDT

Однако поклонники все же рассмотрели изменения во внешности своей любимицы и накинулись на нее с упреками. Народу не понравилось, что Оля поддается веянию моды на искусственную внешность и портит свои природные данные.