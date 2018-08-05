Расслабьтесь и получайте удовольствие: гороскоп на 5 августа

В сфере личных отношений звезды сегодня, определенно, на вашей стороне. Вероятно исполнение давних желаний, не исключены судьбоносные встречи. Не стоит отказываться от участия в общественной жизни: встречи и новые знакомства пойдут вам на пользу.

Дева

День неровный, сложный. Возможны разногласия с деловыми партнерами, не исключены серьезные конфликты с руководством. Ваши профессиональные успехи весьма значительны, однако недоброжелатели наверняка попытаются присвоить себе плоды ваших трудов. Можно решать финансовые вопросы, делать покупки; в том, что касается денег и инвестиций, интуиция вас не подведет.

Решатся многие семейные проблемы. Вас порадует понимание родственников, их готовность пожертвовать своими интересами ради вашего блага. Звезды предупреждают о вероятности неприятностей в путешествиях; влюбленные, отправляющиеся сегодня в совместную поездку, рискуют поссориться из-за пустяков.

Весы

Не откладывайте решение личных проблем: если с ними не разобраться сегодня, в ближайшем будущем на вашу голову обрушится лавина неприятностей, остановить которую не удастся. Общение с любимым человеком дается нелегко: трудно найти общий язык, прийти к единому мнению. Весы, не нашедшие пока своей «половинки», склонны к необдуманным, опрометчивым поступкам, о которых позже пожалеют.

В профессиональной сфере ситуация куда более стабильная и благоприятная: достаточно приложить немного усилий, чтобы преуспеть, опередить конкурентов, нейтрализовать недоброжелателей. Удачный день для командировок, проведения переговоров с иностранными партнерами.

Скорпион

Скорпионы склонны пересматривать планы, вырабатывать новую стратегию действий. Если обычно вы несколько преувеличиваете свои возможности, то сегодня, напротив, склонны себя недооценивать. Эта тенденция может помешать добиться успеха тем, кто планирует провести важные переговоры: вы слишком легко идете на уступки, отказываясь от тех благ, которые давно заслужили. День связан со значительными расходами, часто неоправданными.

В семье отношения напряженные, окружающие склонны перекладывать на вас ответственность за свои промахи, что совершенно не способствует взаимопониманию. Звезды советуют отложить долгие поездки и воздержаться от посещения увеселительных заведений.

Стрелец

Из-за снижения жизненного потенциала Стрельцы страдают от недостатка энергии и остро нуждаются в отдыхе. Этот день категорически не подходит для тяжелой, утомительной работы, проведения напряженных переговоров, участия в затягивающихся допоздна увеселительных мероприятиях. Восстановить физические силы и душевное равновесие помогут поездки на природу; они будут вдвойне приятными, если компанию вам составят старые друзья.

Отношения с близкими ровные, взаимопонимание достижимо. Единственное, что может вызывать некоторый дискомфорт – безграничная и не всегда уместная забота о вас представителей старшего поколения. Постарайтесь тактично объяснить им, что не нуждаетесь в постоянной опеке.

Козерог

День довольно беспокойный, для серьезных дел неподходящий: слишком часто придется отвлекаться на требующие внимания мелочи. Помните, что сегодня вам едва ли удастся в корне изменить отношения с деловыми партнерами и руководством, поэтому острых дискуссий лучше избегать. Нежелательны покупки, возможны непредвиденные расходы.

Зато в любви Козерогам везет: все складывается как нельзя лучше. Появится возможность отдохнуть вместе с любимым человеком, приятно провести время. Весьма напряженной будет встреча со старшими родственниками, едва ли удастся избежать выяснения отношений.

Водолей

День благоприятный, но Водолеи встречают его не в лучшем расположении духа. Старайтесь не переживать из-за мелочей, философски относиться к неприятностям и не обижаться на тех, кто вынужден будет отказать вам в помощи. Придется менять свои планы, но нет причин сомневаться в том, что в результате все сложится наилучшим для вас образом.

Возможны значительные финансовые поступления, появится возможность сделать выгодные инвестиции. Водолеи, которым удастся справиться со своим дурным настроением, смогут завязать интересные знакомства, заручиться поддержкой сильных мира сего. День подходит для поездок и участия в общественных мероприятиях.

Рыбы

Значительный прогресс в профессиональных делах наверняка порадует Рыб. Сегодня вы можете рассчитывать на поддержку давних союзников, однако наиболее значительных успехов добьются представители знака, решившие действовать самостоятельно. Можно заключать сделки, однако следует иметь в виду, что прибыль заставит себя ждать. Значительное улучшение финансового положения маловероятно.