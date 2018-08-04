Появились подробности родов Леры Кудрявцевой

Изначально Кудрявцева хотела рожать за границей, но передумала уезжать из страны и выбрала одну из подмосковных клиник. Что бы не подвергать малыша опасности и больше отдыхать на свежем воздухе Лера вместе с мужем перебралась за город.

Сейчас счастливые супруги заканчивают последние приготовления к рождению ребенка – обустраивают детскую и ищут няню. Кудрявцева в выборе помощницы очень привередлива, к примеру, она категорически против русских, телеведущая считает их болтливыми и навязчивыми.

«Свою маму хлопотами с малышом точно загружать не будет, она уже в возрасте, давление... Дочь трепетно к ней относится», – поделилась со Starhit подруга артистки Галина Мерц.

Из-за предстоящих родов Кудрявцева во многом себе отказывает. К примеру, телеведущая больше не делает массажи лица и тела. «Из-за положения все это нельзя. Даже к кремам относится осторожно! Переживает, что их компоненты могут вызвать аллергию», – рассказали в любимом салоне телеведущей.