Появились подробности родов Леры Кудрявцевой

47-летняя Лера Кудрявцев станет во второй раз мамой со дня на день. Медики сообщили, что телеведущая родит в августе.
Изначально Кудрявцева хотела рожать за границей, но передумала уезжать из страны и выбрала одну из подмосковных клиник. Что бы не подвергать малыша опасности и больше отдыхать на свежем воздухе Лера вместе с мужем перебралась за город.
Сейчас счастливые супруги заканчивают последние приготовления к рождению ребенка – обустраивают детскую и ищут няню. Кудрявцева в выборе помощницы очень привередлива, к примеру, она категорически против русских, телеведущая считает их болтливыми и навязчивыми.
«Свою маму хлопотами с малышом точно загружать не будет, она уже в возрасте, давление... Дочь трепетно к ней относится», – поделилась со Starhit подруга артистки Галина Мерц.
Из-за предстоящих родов Кудрявцева во многом себе отказывает. К примеру, телеведущая больше не делает массажи лица и тела. «Из-за положения все это нельзя. Даже к кремам относится осторожно! Переживает, что их компоненты могут вызвать аллергию», – рассказали в любимом салоне телеведущей.
При этом Лера не сидит без дела и продолжает развиваться. К примеру, она наконец нашла время для уроков игры на гитаре. «Для нее это как хобби! Выбрала наименее экстремальное и опасное из того, что было возможно, точнее, из тех, к которым лежит душа», – пояснил педагог Кудрявцевой Павел Голубев.