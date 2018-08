Предполагаемая возлюбленная Петросяна оказалась копией Степаненко

Сегодня у Елены Степаненко юбилей! 👑 Поздравим ее всем истаграммом! 💐 Пожелаем здоровья и творчества! 🌟 У неё подруга, между прочим, муза Талия (муза Комедии). Пусть она ей помогает и в дальнейшем! 🎊 Она (муза) редко с кем дружит! С Днём рождения! 🥂 #еленастепаненко #сюбилеем #65 #ретрофото #архив #доброесловоикошкеприятно #фото1980

A post shared by Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) on Apr 7, 2018 at 2:43pm PDT