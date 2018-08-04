Сб, 4.08.2018
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  • Сиреневая сказка: Элина Нечаева сверкнула стройными ножками на открытии Kare Design

Сиреневая сказка: Элина Нечаева сверкнула стройными ножками на открытии Kare Design

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На этой неделе в Таллинне прошла яркая вечеринка в честь открытия официального представительства Kare Design – известного производителя дизайнерской мебели и аксессуаров для дома. Звездой мероприятия стала несравненная Элина Нечаева.

Элина Нечаева всегда выглядит безупречно и тщательно продумывает свои наряды. Все мы помним волшебное платье, в котором певица завоевала сердца сотен тысяч телезрителей на минувшем Евровидении в Португалии.

ФОТО: Madis Sinivee

На сцене Kare Design оперная дива появилась в эффектном платье сиреневого цвета. На первый взгляд строгое платье в пол, при движении приковывало взгляды пикантными вырезами, сквозь которые то и дело мелькали сногсшибательные ноги певицы. А легкая прозрачность юбки придала наряду еще большего шарма.

ФОТО: Madis Sinivee

В этот вечер Нечаева исполнила несколько песен из своего репертуара, в том числе знаменитую La Forza.

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