Нужно что-то делать! Скорее читайте гороскоп на 4 августа

Дева

Девам стоит быть чуть помягче с окружающими: не все готовы к граду ваших шуток, язвительных замечаний и ироничных высказываний. Пощадите, по крайней мере, тех, кто и так признает ваше превосходство! Вас ожидает немало столкновений с недоброжелателями – из каждого из них вы выйдете победителем, однако избежать потерь удастся не всегда.

Ваше отношение к близким сегодня - это пример любви строгой, требовательной, взыскательной.

Казалось бы, ничего страшного в этом нет, но как только кто-то рискнет ответить вам тем же, вы поймете, что были почти жестоки. Расслабьтесь. Причина эмоционального напряжения сегодня кроется не во влиянии негативных тенденций, а в вашем собственном нежелании смотреть на некоторые вещи легко.

Весы

Весы склонны к опрометчивым поступкам, что может привести к серьезным проблемам. В особенности это касается личной жизни: тут вы практически становитесь сами себе врагом. Постарайтесь сдерживать порывы, помните, что разрушить близкие отношения легко, а вот восстановить их порой просто невозможно. Юные представители знака не могут, да и едва ли хотят, сопротивляться искушениям – что ж, в результате вы получите полезный опыт, но заплатите за него дорого.

В деловых отношениях вы чуть более предусмотрительны и необыкновенно везучи. Не упустите возможность провести переговоры, заключить выгодные сделки, найти влиятельных покровителей. Кроме того, звезды советуют Весам принимать активное участие в общественной и светской жизни: на многолюдных мероприятиях их ожидают интересные знакомства.

Скорпион

Скорпионам стоит смириться с тем, что этот день не принесет им больших успехов ни в делах, ни в личной жизни. Да, сегодня звезды не склонны вас поддерживать, однако это не повод нарушать данные обещания и забывать о своих повседневных обязанностях. Серьезное отношение к любым делам, внимание ко всем возникающим проблемам, искреннее желание учесть интересы окружающих, когда приходится принимать важное решение, станут вашими надежными помощниками в этот непростой день.

Влюбляетесь вы сегодня на удивление легко, но выбор «объекта» будет, в лучшем случае, несколько странным. Не торопитесь следовать всем порывам: любовь с первого взгляда, безусловно, возможна, но вероятность того, что она будет несчастной, сегодня очень велика.

Стрелец

Стрельцы могут торжествовать: день их ожидает удачный, легкий, приятный и увлекательный. Правда, позитивные тенденции набирают силу постепенно, но причин сомневаться в том, что в конце концов все сложится наилучшим для вас образом, нет. Легко решаются профессиональные проблемы, охотно предлагают помощь люди, отношение которых к вам совсем недавно было совершенно безразличным.

Вы быстро завоевываете симпатии в любом коллективе, располагаете к себе окружающих. Любовные, дружеские, семейные отношения полны душевного тепла, надежны и прочны – беспокоиться вам просто не о чем. Наслаждайтесь жизнью и балуйте себя.