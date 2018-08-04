Сб, 4.08.2018
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  • По дороге в Нарва-Йыэсуу Ольгу Бузову поджидали неприятности

По дороге в Нарва-Йыэсуу Ольгу Бузову поджидали неприятности Смотрите видео!

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ФОТО: Кадр из видео

На прошлых выходных дива Instagram выступала на фестивале East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу. Оказывается, по дороге к эстонским поклонникам у машины Ольги Бузовой пробило колесо.

Накануне концерта в Нарва-Йыэсуу Ольга Бузова выступала в Риге. Добираться до Эстонии певица решила на машине. Вот только в дороге у машины пробило колесо. Поэтому до отеля Noorus SPA Бузовой пришлось добираться на такси, да еще и по окружной дороге, ведь в окрестностях Нарвы в эти выходные горели леса. 

На канале Ольги Бузовой вышел сюжет, в котором она рассказала о своих сумасшедших гастролях в Латвию и Эстонию. Смотрите видео!

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