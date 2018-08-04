По дороге в Нарва-Йыэсуу Ольгу Бузову поджидали неприятности

Накануне концерта в Нарва-Йыэсуу Ольга Бузова выступала в Риге. Добираться до Эстонии певица решила на машине. Вот только в дороге у машины пробило колесо. Поэтому до отеля Noorus SPA Бузовой пришлось добираться на такси, да еще и по окружной дороге, ведь в окрестностях Нарвы в эти выходные горели леса.