Пошлая Польша! В продажу поступило пиво с вагинальными выделениями моделей

Само название бренда The Order of Yoni говорящее, ведь слово "йони" переводится с санскрита как "влагалище". Технология изготовления этого пива довольно проста — из женских выделений получают молочнокислые бактерии, которые используют для изготовления пивного сусла. Компания предлагает клиентам "попробовать на вкус двух" моделей нижнего белья — Полину или Монику, на выбор.

"Представьте женщину своей мечты, объект вашего желания. Её обаяние, её чувственность, её страсть. Теперь вы можете попробовать её на вкус", - гласит официальное описание пива.

Стоимость необычного напитка — 25 злотых (около 6 евро), и попробовать его можно сразу в нескольких польских пабах. Впрочем, Гжегож Маевский, который успел попробовать экстравагантное пиво, рассказал журналистам, что на вкус оно ничем не отличается от обыкновенного.

"Люди будут пробовать его из любопытства, но не думаю, что кто-то из любителей пива станет пить его постоянно", - сказал Гжегож Маевский

Отметим, что два года назад основателю компании The Order of Yoni Войтеку Манну так и не удалось собрать деньги на запуск необычного продукта, но на помощь ему пришёл частный инвестор. Сможет ли Войтек заинтересовать любителей пива итоговым продуктом, покажет время.