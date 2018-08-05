Со вкусом бекона, авокадо и фисташек: где найти самое необычное мороженое в Таллинне

В чем разница?

Для начала, давайте разберемся, в чем же разница между обычным мороженым и джелато. Джелато – это знаменитый итальянский десерт, который изготавливается из свежего молока, сливок и сахара с добавлением натуральных фруктов или ягод, орехов и шоколада. Разновидностей добавок – огромное множество. Более того, помимо привычного на вид «сливочного» джелато, в ассортименте каждой джелатерии есть огромное множество сорбетов.

Джелато со вкусом пирожного «Павлова» ФОТО: Madis Sinivee

Главное отличие джелато от мороженого также заключается в том, что в процессе взбивания в него попадает намного меньше воздуха – оно более плотное по структуре и тает медленнее, но и хранится не так долго, как произведенное на фабрике мороженое, ведь изготавливается оно без использования химических добавок.

Где в Таллинне можно попробовать это лакомсвто и какими небычными вкусами себя побаловать?

Gelato Ladies

Gelato Ladies ФОТО: Madis Sinivee

Уютное кафе с небольшой террасой расположилось по адресу Уус, 28 в Старом городе недалеко от Церкви Святого Олафа. «Мы cоблюдаем итальянскую технологию изготовления джелато, но стараемся использовать местные продукты, например молоко или сезонные ягоды и фрукты», - рассказали владелицы кафе Синди Пюсса и Кристен Туулметс.

Gelato Ladies ФОТО: Madis Sinivee

Нужно удивлять, поэтому мы постоянно придумываем интересные сочетания. Конечно, туристы зачастую выбирают классические вкусы, такие как ваниль или шоколад, а вот клиенты, которые нас уже знают, с удовольствием пробуют что-нибудь новенькое!

Ассортимент у кафе впечатляющий, тут можно найти джелато со вкусом свежей мяты и шоколада, авокадо, фисташек или даже пирожного «Павлова». Любители сорбетов могут побаловать себя десертом со вкусом арбуза или малины, а вот тем, кто не относит себя к полку сладкоежек, обязательно стоит попробовать лаймовый или лимонный сорбет.

La Muu

La Muu ФОТО: Madis Sinivee

Впервые продукция La Muu появилось на полках эстонких магазинов в 2013 году. Тогда ассортимент состоял всего из шести вкусов: манго, кокос, кофе, миндаль-кардамон, а также классическое ванильное и шоколадное джелато. Но только взгляните на витрину сейчас! В ассортименте кафе – джелато с добавлением бекона, малины и просекко, камы, а также черники с лавандой и многое другое.

La Muu ФОТО: Madis Sinivee

Джелато и сорбеты имеют экосертификат и изготавливаются исключительно из натуральных продуктов. Особенно можно выделить то, что в кафе есть широкий выбор продукции для веганов. «Если в обычном джелато используется пастиризованное эстонское молоко, то для веганского джелато – миндальное», - рассказывает управляющая кафе Кертту Таидре.

ФОТО: Madis Sinivee

Несмотря на то, что джелато La Muu можно найти на полках магазинов, только в кафе, которое расположено по адресу Теллискиви, 60а, вы сможете попробовать десерт перед тем, как его приобрести, а также на специальной доске оставить свои пожелания. Кто знает, возможно именно вашу идею воплотят в сладкий десерт!

Reval Gelato

Reval Gelato ФОТО: Madis Sinivee

Кафе Reval Gelato в Таллинне несколько: отдельные кафе расположены на первом этаже в торговом центре Solaris и на втором этаже в Viru keskus, есть также кафе в тартуском торговом центре Lõunakeskus, но прилавки с джелато можно найти и во всех Reval Cafe, правда там выбор вкусов будет немного меньше.

Зато в кафе вам предложат джелато со вкусом вишни, печенья «Domino», фисташек и шоколада. Особым вниманием следует удостоить сорбет из манго и красной или черной смородины. Аппетитно выглядит, не правда ли?

Reval Gelato ФОТО: Madis Sinivee

В Эстонии мы используем пастиризованное молоко 3,5% жирности и сливки 35% жирности. Если мы говорим о произведенном в Италии джелато, то они используют молоко высокой пастеризации, где процент жирности около 2%. Вкус достаточно сильно отличается, у нас такое молоко обычно используют для приготовления кофейных напитков. Поэтому «эстонское» джелато обладает более сливочным, насыщенным вкусом.

- рассказывает джелато-мастер Юрий Кортшак и добавляет, что особой популярностью у жителей Эстонии пользуется десерт со вкусом фисташковых орехов. Кстати, ореховую пасту для этого джелато заказывают прямиком из Италии.

Reval Gelato ФОТО: Madis Sinivee