Ольга Бузова купила хлебозавод в Подмосковье

С недавнего времени Ольга Бузова не только поет, но и занимается бизнесом: открыла ресторан в центре Москвы, вот-вот запустит линейку именного шоколада. А осенью начнет печь хлеб – Бузова приобрела крупное предприятие в Подмосковье.

«Хлебобулочные изделия всегда пользовались спросом, – поделилась со «СтарХитом» 32-летняя Ольга. – Ведь большинство россиян не представляют жизни без них. Мой товар будет отвечать всем требованиям – вкусный, питательный и, главное, полезный. Планируем изготавливать несколько видов: черный, серый и зерновой – со злаками и отрубями. Сначала попробовать его можно будет в моем ресторане BuzFood. Возможно, товар появится и на полках обычных магазинов, но пока этот вопрос находится на стадии согласования».