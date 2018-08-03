Ольга Бузова купила хлебозавод в Подмосковье

Артистка пробует свои силы в совершенно разных отраслях бизнеса. Ольга Бузова не жалеет сил и времени на новые проекты. Совсем недавно в центре Москвы открылся ее ресторан, где в скором времени будут подавать хлеб, произведенный на ее собственном заводе.
С недавнего времени Ольга Бузова не только поет, но и занимается бизнесом: открыла ресторан в центре Москвы, вот-вот запустит линейку именного шоколада. А осенью начнет печь хлеб – Бузова приобрела крупное предприятие в Подмосковье.
«Хлебобулочные изделия всегда пользовались спросом, – поделилась со «СтарХитом» 32-летняя Ольга. – Ведь большинство россиян не представляют жизни без них. Мой товар будет отвечать всем требованиям – вкусный, питательный и, главное, полезный. Планируем изготавливать несколько видов: черный, серый и зерновой – со злаками и отрубями. Сначала попробовать его можно будет в моем ресторане BuzFood. Возможно, товар появится и на полках обычных магазинов, но пока этот вопрос находится на стадии согласования».
Напомним, в середине июня певица и телеведущая Ольга Бузова открыла собственный ресторан под названием BuzFood в центре Москвы.