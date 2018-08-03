Братья-близнецы сыграют свадьбы с такими же сёстрами

Близняшки Крисси и Кассия Бевьер выйдут замуж за Зака и Ника Леванов. Свадьба назначена на 3 и 4 августа, сообщает Jackson Citizen Patriot. Свадьба Крисси и Зака состоится сегодня, а Кассии и Ника — завтра. В субботу у них планируется общий праздник.

Слева на право: Ник Леван и Кассия Бевьер и Зак Леван и Крисси Бевьер ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Кассия Бевье и Ник Леван впервые встретились в Университете Гранд-Вэлли четыре года назад на семинаре по психологии. Профессор спросил, есть ли в аудитории близнецы, и Касси с Ником одновременно подняли руки.

"Тогда я оглянулся и подумал: "Ох, кажется, я нашёл её…" - сказал Ник Леван.

На первое же свидание они оба пригласили своих близнецов, и вскоре те тоже начали встречаться. Ник и Зак Леваны предложили сёстрам Бевье вместе поехать в музей Генри Форда в Дирборне. Это было в прошлом году. Именно там они оба и сделали девушкам предложение и получили "да" в квадрате!

Слева на право: Ник Леван и Кассия Бевьер и Зак Леван и Крисси Бевьер ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Теперь пары планируют переехать в двухкомнатную квартиру в Фентоне. Девушки планируют окончить докторантуры в Мичиганском университете. У Ника в планах магистратура в Оклендсокм университете, а Зак уже работает в энергокомпании.

"Мы — люди. Все мы — люди. Мы по-разному работаем, у нас разные интересы, и мы уважаем друг друга за эти различия", - поделился Зак Леван

Все четверо сходятся в одном: все они так хорошо подходят друг другу не потому, что они близнецы, а потому, что их воспитали, заложив одни и те же ценности.