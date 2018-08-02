Не для слабонервных! Ольга Бузова представила новый гимн «Дома — 2»

"Оля Бузова в экране ведeт это шоу. Поможет разобраться, чтобы ты любовь нашeл. Ты всe ещe один? Да ты не там еe ловил. Знаю, где еe найти, хоть и мало половин. Если камер не боишься, то ты правильно приплыл. Нужно просто показать себя с лучшей стороны, как ты умеешь любить на экранах всей страны, — гласит текст песни.