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  • Не для слабонервных! Ольга Бузова представила новый гимн «Дома — 2»

Не для слабонервных! Ольга Бузова представила новый гимн «Дома — 2» «Хоть и мало половин»

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ФОТО: Кадр из видео

Певица Ольга Бузова вместе с рэпером Витей АК-47 представила новый гимн «Дома — 2». Именно так композицию называет сама исполнительница на своей странице в Instagram.

"Оля Бузова в экране ведeт это шоу. Поможет разобраться, чтобы ты любовь нашeл. Ты всe ещe один? Да ты не там еe ловил. Знаю, где еe найти, хоть и мало половин. Если камер не боишься, то ты правильно приплыл. Нужно просто показать себя с лучшей стороны, как ты умеешь любить на экранах всей страны, — гласит текст песни.

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