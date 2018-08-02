Первый эстонский сериал на русском языке: стартовали съемки «LasnaГорска»

В основе сюжета - обычная семья, три поколения которой живут в самом большом районе Таллинна - Ласнамяэ. Также у них есть друзья на северо-востоке страны, в Нарва-Йыэсуу.

Алексей Григорьевич Захаров приехал в Таллин по распределению в 70-е из Череповца для работы на заводе «Двигатель». Женился, получил квартиру, появились дети, а потом и внуки. После распада СССР Алексею Григорьевичу возвращаться было некуда. Вся сознательная жизнь прошла в Эстонии. Здесь дом, семья, родственники. Младший сын Валера работает на стройке в Финляндии. Дочь вышла замуж за эстонца Михкеля, у них двое детей: студентка Аня и подросток Тоомас. Главные герои попадают в различные, порой комические ситуации, работают, учатся, отдыхают в Усть-Нарве, беспокоятся о здоровье близких, влюбляются, отмечают дни рождения, занимаются спортом, мечтают о своем собственном частном доме в соседнем районе Таллинна. Удастся ли им закончить стройку века и осуществить свою мечту? Узнаем в первом сезоне LasnaГорска, который состоит из десяти серий по 24 минуты.