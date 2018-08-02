«Пугачева приучила меня к негативу»: неожиданное признание Киркорова

"Помню, как я оказался дома у Филиппа, и увидел на журнальном столике пять или шесть журналов, на обложках которых были такие гадости про Киркорова! – удивлялся Вадим Верник во время интервью с поп-королем в студии "ОК!" на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала". – И это лежит у него на самом видном месте".

Многие артисты этого боятся и не знают, как победить желтую прессу, которая всюду сует свой гриппозный нос. Но Киркоров с юмором относится к публикациями и кривотолкам о себе. "Я давно не читаю то, что про меня сочиняют – меня тоже этому Алла научила. – И я всем своим молодым друзьям-коллегам говорю, что никогда не надо обижаться не то, что говорят и пишут. Группе DoReDos, с которой был на нынешнем "Евровидении" запретил читать любые комментарии в социальных сетях, чем и сам не занимаюсь. Хорошее, я и сам знаю, а плохое мне знать не надо – я сам себе критик".