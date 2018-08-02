Достаточно двух недель: лежание на диване провоцирует диабет

Две недели без физических нагрузок могут стать спусковым крючком для начала развития диабета у людей с лишним весом, которые и без того входят в группу риска. Уровень сахара у людей, проходящих менее 1 000 шагов в сутки в течение двух недель, начинает расти. У них также образуется резистентность к инсулину, которая является причиной диабета второго типа. Учёные обнаружили, что повторная активность после периода неактивности не восстанавливает автоматически хорошее здоровье, и негативный эффект сидячего образа жизни может наблюдаться очень долго, пишет Medikforum.

Исследователи беспокоятся о том, что взрослые люди, которые из-за своей болезни лежат дома на диване или в больнице в койке, могут из-за этого почувствовать себя ещё хуже в долгосрочной перспективе из-за низкой подвижности. Учёные из Университета Макмастера в канадском Онтарио наблюдали за последствиями ограниченной физической активности у людей с лишним весом, которым грозит диабет. Добровольцев попросили не делать более 1 000 шагов в день, что повторяло последствия диванного образа жизни. В течение двух недель учёные тщательно оценивали уровень физической активности участников эксперимента и показатели сахара в крови.