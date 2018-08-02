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  • Сексуальная блондинка: Вера Брежнева в купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Сексуальная блондинка: Вера Брежнева в купальнике продемонстрировала стройную фигуру

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Вера Брежнева

ФОТО: instagram

Вера Брежнева порадовала своих поклонников новой порцией снимков в Instagram Stories. 

Сначала красотка опубликовала фото, на котором она соблазнительно позирует в черном бикини. "Купальник остался невыкупанным. Зато сфотографированным", - написала на снимке певица.

ФОТО: instagram

И еще один сексуальный лук в черном кроп-топе и мини-юбке. 

ФОТО: instagram

Напомним, 22 августа на Таллиннском певческом поле пройдет фестиваль русской поп музыки под открытым небом Танцевальная волна, который соберет вместе одних из самых значимых звёзд российского хит парада! В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, Руки Вверх!, Вирус и Тату (Юлия Волкова). 

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