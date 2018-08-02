Сексуальная блондинка: Вера Брежнева в купальнике продемонстрировала стройную фигуру
2 августа 2018, 13:10
Вера Брежнева порадовала своих поклонников новой порцией снимков в Instagram Stories.
Сначала красотка опубликовала фото, на котором она соблазнительно позирует в черном бикини. "Купальник остался невыкупанным. Зато сфотографированным", - написала на снимке певица.
И еще один сексуальный лук в черном кроп-топе и мини-юбке.
Напомним, 22 августа на Таллиннском певческом поле пройдет фестиваль русской поп музыки под открытым небом Танцевальная волна, который соберет вместе одних из самых значимых звёзд российского хит парада! В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, Руки Вверх!, Вирус и Тату (Юлия Волкова).