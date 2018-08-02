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СМИ: Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились

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Justin Bieber ja Hailey Baldwin.

ФОТО: TMZLOS / TMZ/MEGA

24-летний певец Джастин Бибер и его возлюбленная 21-летняя Хейли Болдуин тайно женились. На безымянном пальце у модели СМИ уже заметили обручальное кольцо вместо кольца для помолвки, пишет Сегодня.

Например, издание LifeAndStyleMagazine сообщает, что певец планировал обручиться еще 29 июля.

Официального подтверждения информации пока нет. Но СМИ также сообщают о визите пары к своему священнику в день, когда была запланирована свадьба.

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