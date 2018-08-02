Хватит худеть! Вид отощавшей Ким Кардашян напугал поклонников

30 июля знаменитость подловили на улицах Лос-Анджелеса. Вероятнее всего, звезда направлялась на съемки, ведь была одета весьма откровенно. На Ким были обтягивающие фигуру лосины и черный топ на одной бретельке. В качестве обуви Кардашьян подобрала прозрачные туфли на каблуках, а также надела черный короткий парик и солнцезащитные очки.

ФОТО: FGLOS / BG017/Bauergriffin.com/MEGA

Ким запечатлели во время раздачи автографов. Она не отказала поклонникам во внимании и с удовольствием подписала плакат.

ФОТО: FGLOS / RB/Bauergriffin.com/MEGA

После публикации этих фото в Сети, многие поклонники всерьез обеспокоились состоянием светской львицы. Многие из них выразили мнение, что Ким за последнее время очень сильно похудела и вскоре вовсе может лишиться своих знаменитых форм.

ФОТО: Instagram / Instagram