Над браком Меган Маркл и принца Гарри нависла неожиданная угроза

Ступни звезды сериала «Форс-мажоры», а ныне супруги принца Гарри стали предметом бурного обсуждения в Сети. Внимание привлекли вторые пальцы на ногах герцогини Сассекской, которые пользователи называют странными и даже уродливыми, пишут Dni.

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

В обсуждение включились и эксперты. Они разъяснили обеспокоенным комментаторам, что удлиненные пальцы – признак ярко выраженных лидерских качеств. Доктор Иоланда Рагланд утверждает, что герцогиня Сассекская будет доминировать в браке с принцем Гарри, а это может привести к серьезным проблемам.

По мнению специалистов, удлиненный второй палец говорит и о том, что Меган весьма темпераментна. Тем не менее она умеет на людях держать эмоции под контролем. А укороченный большой палец на ноге – свидетельство того, что герцогиня может успешно справляться сразу с несколькими задачами.