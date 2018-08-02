Немолодая звезда реалити-шоу похвасталась своими «сделанными» прелестями

Американская звезда реалити-шоу и модель родом из Франции Френчи Морган, которая осенью отпразднует свое 43-летие, на радость папарацци, попала в их поле зрения, будучи одетой в откровенный купальник, который едва прикрывал самые интимные части ее тела.