Немолодая звезда реалити-шоу похвасталась своими «сделанными» прелестями Смотрите галерею!
2 августа 2018, 9:39
Американская звезда реалити-шоу и модель родом из Франции Френчи Морган, которая осенью отпразднует свое 43-летие, на радость папарацци, попала в их поле зрения, будучи одетой в откровенный купальник, который едва прикрывал самые интимные части ее тела.
Перед объективами камер Морган, как всегда, старалась принять более выгодные позы, чтобы во всей красе продемонстрировать свою усовершенствованные при помощи пластических операций ягодицы и силиконовую грудь.