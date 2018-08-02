«Как дела, котик?»: жаркие обнимашки Лободы и Реввы породили слухи об их бурном романе

На снимке Лобода слилась в жарких объятиях с известным шоуменом и телеведущим Александром Реввой.

«Как дела, котик?» — подписала «знойную» фотографию бывшая солистка «ВИА Гры».

A post shared by LOBODA❤️ (@lobodaofficial) on Aug 1, 2018 at 6:12am PDT

Поклонники Светланы Лободы отметили, что между ней и Александрой Реввой что-то есть. Ранее Лобода и Ревва вместе исполняли песню на «Новой волне», и вообще, давно поговоривают, что они неровно дышат друг к другу.

Интересно, что Лобода не в первый раз публикует фотографии в обнимку с Реввой, у которого, между прочим, есть жена Анжелика и двое детей. Да и сама Лобода недавно родила ребенка в США.