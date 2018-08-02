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  • «Как дела, котик?»: жаркие обнимашки Лободы и Реввы породили слухи об их бурном романе

«Как дела, котик?»: жаркие обнимашки Лободы и Реввы породили слухи об их бурном романе

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Светлана Лобода

ФОТО: скриншот Instagram

Обычно не склонная к бурным эмоциям в социальных сетях звездная певица Светлана Лобода опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram крайне противоречивую фотографию, пишет EG.

На снимке Лобода слилась в жарких объятиях с известным шоуменом и телеведущим Александром Реввой.

«Как дела, котик?» — подписала «знойную» фотографию бывшая солистка «ВИА Гры».

Поклонники Светланы Лободы отметили, что между ней и Александрой Реввой что-то есть. Ранее Лобода и Ревва вместе исполняли песню на «Новой волне», и вообще, давно поговоривают, что они неровно дышат друг к другу.

Интересно, что Лобода не в первый раз публикует фотографии в обнимку с Реввой, у которого, между прочим, есть жена Анжелика и двое детей. Да и сама Лобода недавно родила ребенка в США.

«Светлана, все таки вы неравнодушны к Александру»; «Вы секс-символы нашей эстрады»; «А вы заметили, что у Реввы жена очень похожа на Лободу? Видимо, он специально подбирал», — оставили свои комментарии пользователи.

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