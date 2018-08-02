Валерий Меладзе рассказал о семейной жизни с Альбиной Джанабаевой и отношениях с детьми

Музыкант мечтает о том, чтобы в его семье всегда царил мир и спокойствие. Валерий Меладзе признается, что первым идет на примирение после ссор с Альбиной Джанабаевой. Артист преподносит ей подарок, чтобы она не обижалась, пишет СтарХит.
В 2014-м году певец Валерий Меладзе женился на бывшей солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой. Долгое время они старались не афишировать личную жизнь. Но теперь артисты стали более открыто говорить о том, что происходит в их семье. Как и многие пары, музыканты не могут избежать конфликтов. Валерий признался, что всегда брал пример со своих родителей, отношения между которыми он считает идеальными. Именно поэтому стремится достичь такой же гармонии и со своими близкими людьми.
«Стараюсь не приносить в дом раздражение извне, но иногда не получается. Я не знаю, сколько людям нужно прожить вместе, и какая сила мудрости должна быть, чтобы они не обижались друг на друга, — рассуждает Меладзе. — Если уж мы с Альбиной повздорили, то лучшее извинение — цветы. Ей нравятся самые простые — васильки-ромашки, но много. Или какой-нибудь один эдакий, аленький, необычный».
Меладзе женился на Джанабаевой сразу после того, как получил развод от своей бывшей супруги Ирины. На тот момент их общему с Альбиной сыну Константину было уже 10 лет, а младший Лука родился в год свадьбы. Валерий души не чает в своих детях – сейчас он старается максимальное количество времени провести с сыновьями. Также у певца есть три дочери от первого брака.
«С мальчишками, конечно, все не так, как с девочками. Я с ними, если можно так сказать, больше работаю, стараюсь показать какие-то моменты, которые должен знать парень, чтобы это стало частью его мышления, когда он станет мужчиной», — признался Меладзе.
Несмотря на то, что три дочери уже взрослые и живут своей жизнью, они не теряют связь с родителями. Валерию приятно, что они много разговаривают и обсуждают самые разные темы – учебу, работу, отношение к жизни. Он счастлив, что у детей прекрасное воспитание, в первую очередь, благодаря мамам.
Меладзе гордится наследниками – в интервью «Теленеделе» он рассказал об их успехах.
«Старший, Костя, — умница, знает два языка, английский и испанский, он — технарь по типу мышления, хорошо разбирается в химии, физике, любит спорт, занимается гольфом, плаванием. Недавно тренажер специальный купил, чтобы делать растяжку. Работает парень над собой, — рассказал Меладзе. — Я сам пловец и хорошо плаваю, но недавно Костя меня просто разорвал в клочья в бассейне, так легко обогнал».