Валерий Меладзе рассказал о семейной жизни с Альбиной Джанабаевой и отношениях с детьми

В 2014-м году певец Валерий Меладзе женился на бывшей солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой. Долгое время они старались не афишировать личную жизнь. Но теперь артисты стали более открыто говорить о том, что происходит в их семье. Как и многие пары, музыканты не могут избежать конфликтов. Валерий признался, что всегда брал пример со своих родителей, отношения между которыми он считает идеальными. Именно поэтому стремится достичь такой же гармонии и со своими близкими людьми.

A post shared by Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) on Jun 22, 2018 at 9:36pm PDT

«Стараюсь не приносить в дом раздражение извне, но иногда не получается. Я не знаю, сколько людям нужно прожить вместе, и какая сила мудрости должна быть, чтобы они не обижались друг на друга, — рассуждает Меладзе. — Если уж мы с Альбиной повздорили, то лучшее извинение — цветы. Ей нравятся самые простые — васильки-ромашки, но много. Или какой-нибудь один эдакий, аленький, необычный».

Меладзе женился на Джанабаевой сразу после того, как получил развод от своей бывшей супруги Ирины. На тот момент их общему с Альбиной сыну Константину было уже 10 лет, а младший Лука родился в год свадьбы. Валерий души не чает в своих детях – сейчас он старается максимальное количество времени провести с сыновьями. Также у певца есть три дочери от первого брака.

«С мальчишками, конечно, все не так, как с девочками. Я с ними, если можно так сказать, больше работаю, стараюсь показать какие-то моменты, которые должен знать парень, чтобы это стало частью его мышления, когда он станет мужчиной», — признался Меладзе.

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Несмотря на то, что три дочери уже взрослые и живут своей жизнью, они не теряют связь с родителями. Валерию приятно, что они много разговаривают и обсуждают самые разные темы – учебу, работу, отношение к жизни. Он счастлив, что у детей прекрасное воспитание, в первую очередь, благодаря мамам.

Меладзе гордится наследниками – в интервью «Теленеделе» он рассказал об их успехах.