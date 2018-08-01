Видео: Долина снова не в форме из-за предательства мужа

Последнее время Лариса Долина появляется на светских мероприятиях без супруга Ильи Спицына. На прошедшем в Юрмале фестивале, организатором которого стала прославленная исполнительница Лайма Вайкуле, певица предстала в компании внучки Ангелины. Артистка буквально пылинки сдувает с малышки, а также помогает покорять эстраду. Девочка даже успела выступить с именитой бабушкой на одной сцене.

А вот мужа Ильи Спицына рядом с Ларисой Долиной не оказалось. Местные жители (у артистки есть в Юрмале недвижимость) говорят, что и вовсе не видели его в этом году. Ходят слухи, что Лариса и Илья расстались. Якобы именно из-за волнений легендарная певица набрала лишние килограммы, которые на фестивале скрывала под просторными нарядами.

A post shared by Фан-клуб Ларисы Долиной (@larisadolina_love) on Jul 28, 2018 at 7:01am PDT

"Говорят, они расстались. Вроде бы Илья ей изменил. Она прогнала предателя, но с тоски стала много есть, и некогда точеная фигура поплыла. Уверены, певица скоро возьмет себя в руки, похудеет и обязательно встретит новую любовь", – цитирует свой источник EG.ru.