Кардинально! Звезда ТНТ срезала роскошные волосы

Актриса, которая зарекомендовала себя в комедийном амплуа, воплотит на экране образ девушки, борющуюся с раком. Для съемок в сериале Полине пришлось на время избавиться от своих белокурых локонов.

A post shared by Polina Maximova (@polinamax) on Jul 27, 2018 at 2:14am PDT

По сюжету сериала, главной героине в исполнении Максимовой удалось победить рак, однако от девушки все равно отвернулись самые близкие люди. После этого ей предстоит найти новый смысл жизни.

Перед началом съемок актриса рассказала, чем ее так привлекла роль в проекте, передает цифровой журнал Tricolor TV. "Меня захватил сценарий с самой первой строчки, я сразу поняла, что эта роль – моя. Давно не читала таких прекрасных изложений. Настолько круто все написано", – заявила она.

A post shared by Polina Maximova (@polinamax) on Jul 12, 2018 at 4:23am PDT

По словам Полины, ее героиня — очень цельный человек. Персонаж Максимовой стоит в центре наивной, трогательной и жизнеутверждающей истории про любовь и надежду.

"Когда человек во что-то верит, это обязательно случается. Важная и нужная тема в наше время", – разоткровенничалась звезда. Помимо Максимовой в актерский состав сериала вошли: Анна Невская, Роман Маякин, Сергей Годин и многие другие мэтры телеэкрана.