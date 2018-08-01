Самая красивая в мире женщина уже не та... Эмбер Херд случайно засветила грудь во время уборки

Гараж расположен на людной улице, поэтому неудивительно, что кто-то сфотографировал Херд. Снимки ее обнаженной груди разлетелись по интернету. Эмбер не раз появлялась топлес на экране, но подобного в жизни у нее не случалось, пишет kp.ua.

ФОТО: Vida press

Гараж Херд использует не по назначению. Там она хранит свою старую одежду, которую уже не носит.

ФОТО: Vida press

Как пишет Daily Mail, Эмбер понадобилось освободить немного места в гараже. Ей помогали две подруги.

ФОТО: Vida press

Напомним, в 2017 году пластический хирург из Джулиан де Сильва, которая специализируется на вычислении идеальных пропорций внешности, вместе с командой медиков провела большое исследование и вывела на чистую воду самых красивых женщин в мире. Самой красивой женщиной в мире признана Эмбер Херд.