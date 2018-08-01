Суд вынес решение по делу Тимати и Егора Крида

Популярным реперам Тимати (Тимуру Юнусову) и Егору Криду (Егору Булаткину) пришлось провести день 1 августа в Тверском районном суде Москвы. По итогам заседания их признали виновными в административном правонарушении – по статье "Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

Теперь Тимати придется раскошелиться на 20 тысяч рублей. Это расплата за спонтанный концерт на крыше Хаммера. Вместе с Егором Кридом в ночь на 21 июня рэпер устроил импровизированное выступление на Большой Дмитровке. Артисты забрались на машину и исполняли песни, напоминает RT. В результате прохожие запрудили проезжую часть, движение было затруднено.

Тимати с решением суда не согласен. Музыкант утверждал, что автомобиль, на который он забрался, не блокировал проезд, и ситуация не создавала угрозы для жизни и здоровья людей. По словам репера, импровизированный концерт продолжался около 7 минут, а окружающие затем отправились по своим делам в хорошем настроении.

Музыканту в последнее время приходится прилагать немало усилий для привлечения внимания к своей персоне. В частности, в Сети появилась информация о его расставании с Анастасией Решетовой, которая оказалась фейком. Задачей было подогреть интерес к самому Тимати и его новым бизнес-проектам: казахской певице Назиме Джанибековой (НАZИМА) и открытому в конце июня салону красоты.