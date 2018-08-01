Вскрылись шокирующие данные о муже-изменнике Ани Лорак

Супруг Ани Лорак позиционирует себя как бизнесмен. У знойного красавца Мурата – сеть ресторанов. Однако, по информации StarHit, у мужчины на самом деле никогда не было собственного бизнеса. Мурат познакомился с Ани, когда та отдыхала в Турции. И будто бы влюбленная Лорак подарила менеджеру отеля четыре ресторана.

Издание со ссылкой на инсайдеров утверждает, что Мурат имеет зависимость от запрещенных препаратов, часто расслабляется в компании девушек, и отношения у них совсем не дружеские. Яне Беляевой, с которой его засняли в киевском клубе, муж Ани Лорак якобы снимает квартиру. За его же счет привлекательная брюнетка сделала несколько пластических операций.

По слухам, певица осведомлена о похождениях мужа, но предпочитает закрывать глаза на его неверность. Такой линии поведения звезда придерживается из-за их общей дочери. Вот только, говорят, иногда Мурат отказывается общаться с девочкой и не отвечает на звонки именитой супруги.

A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Jun 12, 2018 at 7:10am PDT

Отметим, что в начале июля ясновидящая Саона сообщила Dni.Ru, что певица страдает в браке. "Ничего хорошего в их отношениях нет. Брак выглядит каким-то вынужденным. Ани безумно любит мужа, а вот сказать, что Мурат пылает любовью - я не могу. Более того, даже не вижу интимной близости в их отношениях. Брак был просто выгодой. На стороне у ее мужа есть любимая женщина – именно ее он считает своей женой", – рассказала ведунья.