Вскрылись шокирующие данные о муже-изменнике Ани Лорак

По данным некоторых СМИ, муж давно не хранит верность Ани Лорак. Более того, популярная артистка знает об изменах, но терпит ради их дочери, пишут Дни.ру.
Супруг Ани Лорак позиционирует себя как бизнесмен. У знойного красавца Мурата – сеть ресторанов. Однако, по информации StarHit, у мужчины на самом деле никогда не было собственного бизнеса. Мурат познакомился с Ани, когда та отдыхала в Турции. И будто бы влюбленная Лорак подарила менеджеру отеля четыре ресторана.
Издание со ссылкой на инсайдеров утверждает, что Мурат имеет зависимость от запрещенных препаратов, часто расслабляется в компании девушек, и отношения у них совсем не дружеские. Яне Беляевой, с которой его засняли в киевском клубе, муж Ани Лорак якобы снимает квартиру. За его же счет привлекательная брюнетка сделала несколько пластических операций.
По слухам, певица осведомлена о похождениях мужа, но предпочитает закрывать глаза на его неверность. Такой линии поведения звезда придерживается из-за их общей дочери. Вот только, говорят, иногда Мурат отказывается общаться с девочкой и не отвечает на звонки именитой супруги.
Отметим, что в начале июля ясновидящая Саона сообщила Dni.Ru, что певица страдает в браке. "Ничего хорошего в их отношениях нет. Брак выглядит каким-то вынужденным. Ани безумно любит мужа, а вот сказать, что Мурат пылает любовью - я не могу. Более того, даже не вижу интимной близости в их отношениях. Брак был просто выгодой. На стороне у ее мужа есть любимая женщина – именно ее он считает своей женой", – рассказала ведунья.
"Ани Лорак всеми силами пытается сохранить брак. Но, увы, искренней и чистой любви в этой паре не будет", – предупредила предсказательница.