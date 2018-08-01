Британская версия Ким Кардашян показала фото в бикини, которого не видно

Она более известна как ответ Великобритании Ким Кардашян. Уж больно она формами напоминает знаменитую светскую львицу. И Деми вновь доказывает нам, что она вполне способна посоперничать с Ким, выложив фото в соблазнительном розовом бикини.

ФОТО: Vida Press

Нужно признать, девушка умеет привлечь внимание британских СМИ… и все это внимание на ее персик. По крайней мере, так говорят сами англичане.

И хотя может показаться, что девушка ведёт весьма праздный образ жизни, на самом деле каждый кадр — набор определённых усилий, помноженный на талант фотографа и её собственные тренировки. Чтобы держать себя в такой форме, от Роуз требуются суровая дисциплина и серьёзные физические нагрузки.

ФОТО: Vida Press