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  • Британская версия Ким Кардашян показала фото в бикини, которого не видно

Британская версия Ким Кардашян показала фото в бикини, которого не видно

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ФОТО: Vida Press

23-летняя звезда Instagram опубликовала фото с яхты, на которой она отдыхает. Судя по геолокации, дело происходит на Миконосе. Девушка купается в лучах греческого солнца.

Она более известна как ответ Великобритании Ким Кардашян. Уж больно она формами напоминает знаменитую светскую львицу. И Деми вновь доказывает нам, что она вполне способна посоперничать с Ким, выложив фото в соблазнительном розовом бикини.

ФОТО: Vida Press

Нужно признать, девушка умеет привлечь внимание британских СМИ… и все это внимание на ее персик. По крайней мере, так говорят сами англичане.

И хотя может показаться, что девушка ведёт весьма праздный образ жизни, на самом деле каждый кадр — набор определённых усилий, помноженный на талант фотографа и её собственные тренировки. Чтобы держать себя в такой форме, от Роуз требуются суровая дисциплина и серьёзные физические нагрузки.

ФОТО: Vida Press

Я много усилий трачу на здоровый образ жизни. Буквально все подчинено этому… Самая большая жалость, которую я испытываю по отношению к себе, — это невозможность есть орехи и арахисовое масло…

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