Британская версия Ким Кардашян показала фото в бикини, которого не видно

23-летняя звезда Instagram опубликовала фото с яхты, на которой она отдыхает. Судя по геолокации, дело происходит на Миконосе. Девушка купается в лучах греческого солнца.
Она более известна как ответ Великобритании Ким Кардашян. Уж больно она формами напоминает знаменитую светскую львицу. И Деми вновь доказывает нам, что она вполне способна посоперничать с Ким, выложив фото в соблазнительном розовом бикини.
Нужно признать, девушка умеет привлечь внимание британских СМИ… и все это внимание на ее персик. По крайней мере, так говорят сами англичане.
И хотя может показаться, что девушка ведёт весьма праздный образ жизни, на самом деле каждый кадр — набор определённых усилий, помноженный на талант фотографа и её собственные тренировки. Чтобы держать себя в такой форме, от Роуз требуются суровая дисциплина и серьёзные физические нагрузки.
Я много усилий трачу на здоровый образ жизни. Буквально все подчинено этому… Самая большая жалость, которую я испытываю по отношению к себе, — это невозможность есть орехи и арахисовое масло…