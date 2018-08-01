«Что с лицом!?»: поклонники не узнали 68-летнюю Надежду Бабкину

Снимками с солнечного побережья она хвастается в своем Инстаграме с завидной регулярностью. Но до недавнего времени на них она позировала в основном в солнцезащитных очках, и потому никто не замечал перемен во внешности телеведущей.

Но на днях Надежда Бабкина опубликовала в своем микроблоге фото, где видно лицо полностью, и поклонники просто не узнали любимую артистку.

Некоторые предположили, что 68-телеведущая не похожа сама на себя просто из-за того, что на отдыхе не делает мейкап, но большинство все же сошлись во мнении, что перемены во внешности связаны с очередной пластической операцией звезды.

A post shared by Надежда Бабкина (@ngbabkina) on Jul 25, 2018 at 5:36am PDT

«Кто это?», «Пластические операции не красят, увы», «Что с лицом!?», ««Щечки закрывают глазки», «Что-то изменилась в лице», «Ой, я вас, Надежда, не узнала», «Стареть всё же надо естественно!», «Что за женщина слева?» - недоумевали поклонники.

A post shared by Надежда Бабкина (@ngbabkina) on Jul 28, 2018 at 12:44am PDT

Действительно, невооруженным глазом можно увидеть, что лицо Бабкиной выглядит как-то неестественно. И дело не только в том, что кожа как будто после подтяжки, но и губы, судя по всему, тоже подверглись коррекции.