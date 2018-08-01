Когда-то эта красотка из Эстонии страдала от домашнего насилия, а теперь счастлива и прекрасна

Оглядываясь назад, я не могу винить или осуждать себя за свои решения, потому что я не могла предвидеть обстоятельства, заставившие меня нарушить собственные принципы. Думаю, многие тоже не смогли бы, ведь никто не может предугадать, как мы будем вести себя в совершенно новой для нас ситуации. Мне было легко убедить себя в том, что это действительно редкие случаи, произошедшие в ходе крупных скандалов. Однако это был важный урок. Если жизнь дает нам возможность что-то переосмыслить, мы можем научиться новому и жить с этим дальше...