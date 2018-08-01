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  • Когда-то эта красотка из Эстонии страдала от домашнего насилия, а теперь счастлива и прекрасна

Когда-то эта красотка из Эстонии страдала от домашнего насилия, а теперь счастлива и прекрасна ФОТО!

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Helen Adamson.

ФОТО: Helen Adamson/ Instagram

В ноябре прошлого года в своем личном блоге эстонская певица Хелен Адамсон призналась, что страдала от домашнего насилия и была в глубокой депрессии. Однако, если сейчас взглянуть на Instagram девушки, видно, что она смогла пережить этот тяжелый период и выйти из него победительницей.

«В юности в отношениях я придерживалась трех принципов: я никогда не буду ничьей любовницей, я не позволю себя обманывать (если мне лгут, я сразу завершу эти отношения), и я ни одному мужчине не позволю себя бить», - написала тогда Хелен.

 

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Однако довольно скоро она поняла, что не все в жизни можно распланировать.

В публикации певица откровенно рассказала о том, как угодила в отношения, в которых подвергалась постоянному насилию.

Оглядываясь назад, я не могу винить или осуждать себя за свои решения, потому что я не могла предвидеть обстоятельства, заставившие меня нарушить собственные принципы. Думаю, многие тоже не смогли бы, ведь никто не может предугадать, как мы будем вести себя в совершенно новой для нас ситуации. Мне было легко убедить себя в том, что это действительно редкие случаи, произошедшие в ходе крупных скандалов. Однако это был важный урок. Если жизнь дает нам возможность что-то переосмыслить, мы можем научиться новому и жить с этим дальше...

 

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Сейчас девушка ведет активный образ жизни и сосредоточена на своей карьере. Она также часто публикует яркие снимки в Сети, чем немало радует своих поклонников. 

 

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