Ужас... Полиция ищет парня, отправившего девушку в нокаут возле ночного клуба

В какой-то момент ни с того ни с сего между девушкой и парнем завязалась словесная перепалка.

Сначала они просто разговаривали на повышенных тонах, потом посыпались оскорбления. Девушка стала выходить из себя и уже на максимально близком расстоянии в лицо стала выговаривать молодому человеку все, что думает о нем. Однако он уже не выдержал нарушения пространства и два раза ударил ее кулаком в лицо.

Удары были настолько сильные, что девушка потеряла сознание. Пьяная компания пыталась привести ее в сознание, но все-таки пришлось вызывать скорую и заодно полицию.