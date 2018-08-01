Ужас... Полиция ищет парня, отправившего девушку в нокаут возле ночного клуба

Возле ночного клуба Faces в Эссексе, Англия, произошла потасовка. Разгорячённая толпа тусовщиков вышла на улицу подышать свежим воздухом, но просто стоять и общаться было им совсем не интересно, пишет The Sun.
В какой-то момент ни с того ни с сего между девушкой и парнем завязалась словесная перепалка.
Сначала они просто разговаривали на повышенных тонах, потом посыпались оскорбления. Девушка стала выходить из себя и уже на максимально близком расстоянии в лицо стала выговаривать молодому человеку все, что думает о нем. Однако он уже не выдержал нарушения пространства и два раза ударил ее кулаком в лицо.
Удары были настолько сильные, что девушка потеряла сознание. Пьяная компания пыталась привести ее в сознание, но все-таки пришлось вызывать скорую и заодно полицию.
Пострадавшую увезли в больницу, а вот куда делся виновник — неизвестно. Однако свидетели выложили в Сеть это видео, и теперь оно стало вирусным. Многие пользователи остались возмущены поведением парня, в то время как другие сослались на то, что девушка сама была виновата. Сейчас расследованием происшествия занимается полиция.