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  • Ужас... Полиция ищет парня, отправившего девушку в нокаут возле ночного клуба

Ужас... Полиция ищет парня, отправившего девушку в нокаут возле ночного клуба ВИДЕО!

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Mees enne naise näkku löömist

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Возле ночного клуба Faces в Эссексе, Англия, произошла потасовка. Разгорячённая толпа тусовщиков вышла на улицу подышать свежим воздухом, но просто стоять и общаться было им совсем не интересно, пишет The Sun.

В какой-то момент ни с того ни с сего между девушкой и парнем завязалась словесная перепалка.

Сначала они просто разговаривали на повышенных тонах, потом посыпались оскорбления. Девушка стала выходить из себя и уже на максимально близком расстоянии в лицо стала выговаривать молодому человеку все, что думает о нем. Однако он уже не выдержал нарушения пространства и два раза ударил ее кулаком в лицо.

Удары были настолько сильные, что девушка потеряла сознание. Пьяная компания пыталась привести ее в сознание, но все-таки пришлось вызывать скорую и заодно полицию.

Пострадавшую увезли в больницу, а вот куда делся виновник — неизвестно. Однако свидетели выложили в Сеть это видео, и теперь оно стало вирусным. Многие пользователи остались возмущены поведением парня, в то время как другие сослались на то, что девушка сама была виновата. Сейчас расследованием происшествия занимается полиция.

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