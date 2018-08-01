Фото отдыхающей в Прибалтике Меньшовой вызвало жаркие споры в Сети

Примечательно, что звезда нанесла на лицо минимум макияжа, чем вызвала жаркие споры подписчиков. Комментаторы разделились на два лагеря: первые уверяли, что публичные люди должны выкладывать в соцсети только снимки, на которых они запечатлены, так сказать, при полном параде, вторые, наоборот, ссылаясь на то, что, мол, звезды тоже люди, рассказывали о необходимости прощать им недостатки во внешности.

"Фото как фото. Без грима... и всего-то... увы время. Все состаримся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что-то Юлю не узнала на этом фото", "Ой что с лицом, неудачная пластика?", "А мне нравится любая Юля в любом прикиде. Она в отпуске и может отдохнуть от макияжа, просто немного погримасничала для прикола", "Ну старше тут Юлия выглядит, то ли освещение, то ли не выспалась...", "Чет мгновенно состарилась...", "Вы здесь совсем другая", "Что с лицом? Макияжа не хватает", "За то что вы не боитесь публиковать фото без макияжа – респект и молодец!", "Юль, неудачная фотка... без обид", "Удивляюсь негативным комментам! "Людишки" и сюда добрались...! Прикольное фото!", – писали интернет-обыватели.