Фото: Волочкова в вульгарном платье помолилась за россиян

Анастасия Волочкова, несмотря на провокационные наряды и шпагат, является прилежной прихожанкой. Скандально известная балерина регулярно посещает храм, однако даже в этом вопросе нашлись те, кто отыскал повод раскритиковать ее, пишут DNI.
Пока близкие – мать Тамара Владимировна и дочь Ариадна – отдыхают в Турции, Анастасия Волочкова находится в Москве. Балерина регулярно тренируется для поддержания формы и не забывает посещать салоны красоты. Обо всем этом известно благодаря аккаунту Анастасии в Instagram, куда с завидной регулярностью она выкладывает фотографии и видео.
А еще Волочкова находит время в своем плотном графике, чтобы посетить храм. Артистка довольно часто публикует кадры, на которых запечатлена внутри него или возле. Пожалуй, только такие фото не вызывают ажиотажа – даже отъявленные злопыхатели не находят повода придраться к Волочковой.
Впрочем, бывают исключения. Так, многим подписчикам не понравилась фотография, предположительно, сделанная у храма Матроны в Москве. Пользователи Сети пришли в неистовство, увидев, что балерина посетила святое место, по их мнению, в неподобающем наряде.