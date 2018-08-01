Фото: Волочкова в вульгарном платье помолилась за россиян

Пока близкие – мать Тамара Владимировна и дочь Ариадна – отдыхают в Турции, Анастасия Волочкова находится в Москве. Балерина регулярно тренируется для поддержания формы и не забывает посещать салоны красоты. Обо всем этом известно благодаря аккаунту Анастасии в Instagram, куда с завидной регулярностью она выкладывает фотографии и видео.

А еще Волочкова находит время в своем плотном графике, чтобы посетить храм. Артистка довольно часто публикует кадры, на которых запечатлена внутри него или возле. Пожалуй, только такие фото не вызывают ажиотажа – даже отъявленные злопыхатели не находят повода придраться к Волочковой.