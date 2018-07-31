Ольга Серябкина показала «сына» от Егора Крида

Максим Фадеев репостнул резонансное фото с предполагаемым ребенком известных артистов. Пользователи социальных сетей нашли публикацию продюсера очень смешной. Многие также написали, что Ольга Серябкина пошла наперекор системе, так как не участвовала в шоу «Холостяк», передает ТНТMusic.
Поклонники часто придумывают, с кем бы мог встречаться Егор Крид. В альтернативной вселенной подписант лейбла Black Star все еще строит отношения с Нюшей, а по версии других пользователей соцсетей, исполнителю больше подходит Ольга Серябкина. В одном из фан-аккаунтов появилась совместная «фотография» солистки SEREBRO, Егора и их предполагаемого сына.
«Молодая семья решила сфоткаться. Малыш залип на грудь матери (нашёл своё молоко). А Егор улыбнулся этому…» – гласила подпись к кадру.
Ольга оценила юмор поклонников и выложила фотографию в Instagram Stories. Певица также решила сделать несколько сенсационных «признаний», чтобы подписчики наконец-то узнали правду о ее отношениях с Егором. Артистка заявила, что они с Кридом не просто друзья. По словам Серябкиной, она считает главного холостяка страны своим мужем. Более того, у молодых людей есть общий сын.
«Уже почти год спорим, на кого он больше похож. Наконец-то мы готовы показать сына», – отметила Ольга.
Максим Фадеев оценил юмор Серябкиной и тоже опубликовал нашумевшую фотографию в микроблоге. «Любимые», – ответила ему солистка SEREBRO.
«Когда что-то пошло не по контракту… Хотя новость неплохая», – поделился продюсер.
Подписчики Фадеева посмеялись над фотографией вместе с ним. «А как правильно – Молли или Мамми?», «Как на это отреагирует Тимати, который очень ждет пост про Дашу?», «Моя 8-летняя дочь льет слезы, она планировала выйти замуж за Егора через 10 лет», «Это твой будущий бывший», «Хейтеры скажут, что это фотошоп», «Вот до чего песни доводят», «Убедительно», – комментировали в соцсетях.
Напомним, что в июне прошлого года Егор Крид и Ольга Серябкина выпустили совместную песню «Если ты меня не любишь» и клип на нее. Некоторое время в сети ходили слухи о романе между артистами, но они отрицали их.