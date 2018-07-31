Ольга Серябкина показала «сына» от Егора Крида

Поклонники часто придумывают, с кем бы мог встречаться Егор Крид. В альтернативной вселенной подписант лейбла Black Star все еще строит отношения с Нюшей, а по версии других пользователей соцсетей, исполнителю больше подходит Ольга Серябкина. В одном из фан-аккаунтов появилась совместная «фотография» солистки SEREBRO, Егора и их предполагаемого сына.

A post shared by ЅℰℱℰℬℛᎾ (@serebro.kiss) on Jul 30, 2018 at 3:50am PDT

«Молодая семья решила сфоткаться. Малыш залип на грудь матери (нашёл своё молоко). А Егор улыбнулся этому…» – гласила подпись к кадру.

Ольга оценила юмор поклонников и выложила фотографию в Instagram Stories. Певица также решила сделать несколько сенсационных «признаний», чтобы подписчики наконец-то узнали правду о ее отношениях с Егором. Артистка заявила, что они с Кридом не просто друзья. По словам Серябкиной, она считает главного холостяка страны своим мужем. Более того, у молодых людей есть общий сын.

«Уже почти год спорим, на кого он больше похож. Наконец-то мы готовы показать сына», – отметила Ольга.

Максим Фадеев оценил юмор Серябкиной и тоже опубликовал нашумевшую фотографию в микроблоге. «Любимые», – ответила ему солистка SEREBRO.

«Когда что-то пошло не по контракту… Хотя новость неплохая», – поделился продюсер.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Подписчики Фадеева посмеялись над фотографией вместе с ним. «А как правильно – Молли или Мамми?», «Как на это отреагирует Тимати, который очень ждет пост про Дашу?», «Моя 8-летняя дочь льет слезы, она планировала выйти замуж за Егора через 10 лет», «Это твой будущий бывший», «Хейтеры скажут, что это фотошоп», «Вот до чего песни доводят», «Убедительно», – комментировали в соцсетях.