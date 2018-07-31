Мужчина с аллергией на солнце придумал оригинальное решение своей проблемы

Долгое время Алекс не мог выйти на улицу в ясную погоду, а без опаски гулял только по ночам. И вот теперь у него появилась маска, которая полностью копирует его собственное лицо, пишет Metro.

25-летний британец страдает редким заболеванием — ксеродермой. Его кожа невероятно чувствительна к ультрафиолетовому облучению, и ожоги появляются уже через несколько минут пребывания на солнце.

Когда Алексу было всего несколько месяцев, он жутко обгорел во время обычной прогулки с родителями. Взволнованные родители сразу же обратились к врачам, и те поставили неутешительный диагноз. К несчастью, вылечить ксеродерму невозможно, и единственное, что оставалось Алексу, — всю жизнь прятаться от солнца и не покидать дом без крайней необходимости.

«Тогда я подумала, что сделаю все, чтобы показать ему мир. Я не дам его запереть!" — вспоминает Анна, мать Алекса.

Женщина придумала для него защитный костюм, в котором тот мог иногда покидать дом. И все-таки назвать такие прогулки приятными было нельзя — огромная маска, защищающая лицо парня, была громоздкой и неудобной, она сильно ограничивала движения.

И вот теперь изобретательница Зои Лоулин придумала способ вызволить Алекса из его вынужденного заточения. Она напечатала для парня сверхреалистичную силиконовую маску, которая не пропускает солнечный свет. Теперь он может спокойно передвигаться по городу днем и общаться с людьми, не привлекая лишнего внимания.