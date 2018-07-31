Басков обратился к Богу после тяжелой болезни

"На "до и после" разделилась моя жизнь после того, как я оказался на операционном столе (Николаю стало плохо на съемках программы"Брачное агентство", где артист по сценарию выполняет роль свахи. Прямо из павильона на Киностудии имени Горького звездного сводника на скорой госпитализировали в клинику. Операцию проводил лично заведующий хирургическим отделением клиники профессор, доктор медицинских наук Алексей Северцев. Николай стал жертвой острого перитонита – Прим. Ред.). – рассказала артист корреспонденту Dni.Ru. – Причем оказался я там внезапно, потеряв сознание"

"А когда состояние нормализовалось, что-то изменилось в моем миропонимании, – продолжает артист. – Я стал интересоваться историей, Библией, разными религиями. И понял, что когда нам плохо, мы обращаемся к Богу. А Бог – это воплощение вселенской любви. Поэтому сегодня я готовлю очень нетипичный для себя альбом под названием "Верую" и в осенью в Кремле представлю эту программу".